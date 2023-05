Arrivano i primi Chromebook gaming con GPU Nvidia RTX

Lo abbiamo detto e ridetto in tutte le salse: i Chromebook non sono adatti ai giochi!

Tuttavia, a breve le cose potrebbero cambiare. Già da un po' di tempo, Google sta promuovendo il concetto di Chromebook gaming ma finora si è rivolta a un pubblico molto ristretto. In effetti è già possibile giocare con un Chromebook affidandosi a una delle tante piattaforme di gioco in streaming basate su cloud come GeForce Now e Xbox Game Pass.

Tuttavia il cloud gaming è ancora agli inizi, inaccessibile per molti a causa dei costi di abbonamento e connessioni inadeguate. Ecco perché l'ultimo progetto di Google ci incuriosisce tanto: l'azienda ha in mente un piano per portare le GPU Nvidia RTX su un paio di nuovi Chromebook, e l'idea ci piace molto.

Arrivano le RTX

Se sperate di vedere un Chromebook con una RTX 4090 siete fuori strada.

D'altro canto, come segnalato da 9to5Google , sembra che Google stia testando un prototipo chiamato "Hades" che sarà dotato della più economica (e tecnicamente non ancora annunciata) RTX 4050 e di una CPU Intel di 13a generazione con memorie DDR5. Più precisamente, il repository di Chromium Gerrit riporta due diversi Chromebook chiamati "Cora" e "Zeus".

Google sta tentando disperatamente di rendere i suoi Chromebook interessanti anche ai gamer, con implementazioni come il supporto per il Play Store e collaborazioni con aziende del calibro di Valve, che ha già reso disponibile la sua piattaforma Steam su Chrome OS.

Tuttavia senza una GPU dedicata, le prestazioni di gioco rimangono piuttosto limitate. Anche se è possibile giocare a diversi titoli con la grafica integrata presente sui laptop più recenti e non si può negare l'impressionante potenza della nuova APU Z1 di AMD, le GPU integrate non sono all'altezza delle schede grafiche discrete equipaggiate dai migliori portatili da gioco.



Anche se la RTX 4050 è la GPU meno performante tra le RTX 4000 di Nvidia, dovrebbe essere perfettamente in grado di eseguire tutti i giochi per PC almeno a 1080p (nativi), risoluzione ideale visto che la maggior parte dei Chromebook non dispone di display ad alta risoluzione. Inoltre, l'ultima generazione di GPU Nvidia è in grado di utilizzare la tecnologia upscaling DLSS 3 per consentire di giocare in QHD e oltre, quindi anche i Chromebook di fascia alta potranno contare sul supporto delle RTX 4000.

A chi serve un Chromebook gaming?

Il 2023 è stato un anno un po' difficile per Nvidia. L'azienda ha subito forti critiche per i prezzi fuori mercato delle sue GPU di fascia alta. Con il rapido miglioramento delle GPU Arc di Intel e l'ingresso di AMD nel settore dei portatili gaming, Nvidia deve fare del suo meglio per mantenere il primato anche nella fascia bassa.

L'integrazione delle GPU RTX nei Chromebook è un grande passo avanti per Nvidia e sembra che anche Google stia prendendo molto sul serio questa collaborazione. Nel database di Chromium sono state individuate diverse nuove funzionalità che dovrebbero contribuire a trasformare "Cora" e "Zeus" in dei veri e propri portatili da gaming.

Le memorie RAM DDR5 dei Chromebook saranno aggiornabili/espandibili, caratteristica molto utile per un portatile da gioco. Inoltre, Google introdurrà due nuove funzionalità legate all'alimentazione e pensate per il gaming. La prima consiste nel supporto di un'autonomia migliorata (fino a 240 W) su almeno una porta USB-C, mentre la seconda è un sistema di alimentazione smart che "bypassa" completamente la batteria per migliorare le prestazioni termiche e preservarne la salute quando si collega il portatile alla rete elettrica.

Tutto ciò sembra molto promettente ma ci sorge spontanea una domanda: a chi sono rivolti questi prodotti? Storicamente, i Chromebook sono portatili leggeri ed economici destinati agli utenti più giovani. Anche se i ragazzi amano giocare, le statistiche indicano che preferiscono i telefoni e le console ai PC, e di solito non sono loro a scegliere il portatile da acquistare.

In fin dei conti, per quanto ci piaccia l'idea che i Chromebook acquisiscano nuove specifiche che li renderanno più adatti al gaming, non riusciamo ad inquadrare con precisione un possibile pubblico di riferimento al quale potrebbe interessare l'esperienza di gioco su ChromeOS.