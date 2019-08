Apple, registrati due nuovi iPad pronti per uscire entro il 2019

Possiamo aspettarci un importante aggiornamento per gli iPad quest'anno, Apple infatti ha registrato due nuovi modelli nei database della EEC. Si tratta di modelli che non hanno niente a che vedere con la line-up attuale.

Scoperti da MySmartPrice, i nuovi arrivati portano a sette il numero dei dispositivi misteriosi nei database della EEC. È probabile che alcuni di questi siano solo variazioni del quantitativo di memoria diverso piuttosto che modelli di iPad diversi.

Quello che non sappiamo sono i dettagli sui dispositivi stessi: sappiamo che il sistema operativo sarà iPadOS, che dovrebbe uscire in settembre. È possibile che Apple stia pianificando un evento per ottobre, una cosa che ha già fatto negli anni passati.

Un nuovo MacBook Pro potrebbe essere in arrivo

Possiamo aspettarci l'arrivo di nuovi iPad Pro, l'ultimo modello uscito infatti compirà un anno in ottobre. Potrebbe anche essere arrivato il momento di un aggiornamento per l'iPad 9.7, il modello per principianti arrivato a marzo 2018.

Cambiamenti in arrivo

Non ci sono arrivate molte indiscrezioni sui nuovi iPad oltre al fatto che potrebbero avere una ricezione migliore, quindi è possibile che vedremo tanti piccoli miglioramenti piuttosto che cambiamenti importanti.

Quello che sappiamo è che Apple ha svelato un iPad Air da 10.5'' e un iPad Mini da 7.9'' a marzo, quindi i modelli di queste linee non beneficeranno di nessun cambiamento questa volta.

È possibile che Apple voglia rendere tutti gli iPad simili agli iPad Pro, con cornici sottili e privi di tasto Home, ma considerando che la cosa migliore dell'iPad 9.7 è il prezzo accessibile può darsi che il design rimanga lo stesso.

Se i nuovi iPad Pro sono in arrivo, i cambiamenti principali potrebbero riguardare principalmente le specifiche interne, con un miglioramento della velocità. Il nuovo design è moderno e non ha neanche un anno, quindi è probabile che verrà mantenuto per altri 12 mesi.

Questi sono i migliori tablet del 2019

Via MacRumors