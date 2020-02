Apple potrebbe presentare i nuovi prodotti il 31 marzo

È quasi giunta l'ora dell'evento primaverile di Apple, occasione in cui l’azienda è solita annunciare nuovi prodotti e servizi. Quest’anno ci aspettiamo la presentazione del nuovo iPhone 9 / SE2, un nuovo iPad Pro e degli aggiornamenti per la serie MacBook.

Apple deve ancora confermare la data, ma il sito di tecnologia tedesco iphone-ticker.de afferma che l'evento di primavera è programmato per il 31 marzo, data in cui potrebbe essere presentato il nuovo Phone 9/SE2. Basandoci sempre sulle informazioni del suddetto sito, che afferma di aver ricevuto conferme direttamente da fonti interne a Apple, lo smartphone potrebbe essere disponibile per l’acquisto a partire dal 3 aprile.

Il nuovo iPhone SE 2 potrebbe essere il prodotto più atteso dell’evento, in quanto si tratterebbe dello smartphone più economico tra i modelli recenti di Apple, con un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 euro. Se seguirà le orme dell’iPhone SE, potrebbe avere un design simile all'iPhone 8, con Touch ID, la stessa fotocamera e componenti simili.

Si prevede anche la presentazione di un nuovo iPad Pro da 12 pollici. Oltre a un aggiornamento hardware, è probabile che il tablet presenterà tre fotocamere, con una configurazione composta da un sensore primario, un grandangolo e un modulo ToF 3D. Si prevede che anche il MacBook Pro da 13 pollici riceverà qualche aggiornamento in questa occasione.