Apple Glass? No grazie, dateci l'iPhone Fold!

In molti non saranno sorpresi nel sentire che gli Apple Glass, gli occhiali AR dell’azienda di Cupertino, sono stati rinviati a tempo indeterminato. Questo non significa che siano stati cancellati, ma difficilmente li vedremo alla WWDC di metà anno. La notizia sarà, al contrario, piacevole per un’altra parte di pubblico, quella che desidera un pieghevole Apple, vale a dire l’iPhone Fold.

Al momento questa sembra un’opzione valida e percorribile per Apple e costituirebbe anche un’area in cui l’innovazione potrebbe sorprendere. I componenti che definiscono le specifiche tecniche degli iPhone, così come degli smartphone in generale, possono diventare più veloci, migliori e più resistenti, ma probabilmente non saranno radicalmente diversi da quelli che abbiamo oggi, almeno non nel breve tempo.

(Image credit: Apple)

Inoltre, un’interfaccia e una gestione del sistema operativo ormai consolidati non impediscono altre piccole rivoluzioni anche in questo campo. Ormai Android offre una semplicità ed eleganza che nulla hanno da invidiare a iOS, senza contare la costante integrazione di Android 13 con Windows 11, che lo renderà ancora più praticabile sulla maggior parte dei migliori portatili e PC.

Tuttavia, le innovazioni sconvolgenti lato software e design non sono all’ordine del giorno o, per meglio dire, della stagione, come capita sovente in ambito hardware. Durante il 2022 abbiamo assistito al ritorno dei pieghevoli, simboleggiato da Samsung con Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4.

Gli smartphone pieghevoli sono più duraturi di prima, resistenti all'acqua, compatibili con diversi pennini stilo e hanno prestazioni elevate. Sì, c'è una piega, ma non è sgradevole e se il dispositivo è di buona fattura quasi scompare.

Cosa fare del progetto Apple Glass?

Sembra chiaro che Apple abbia frenato i suoi piani per i Glass perché gli occhiali AR, in generale, non sono pronti. Devono ancora essere progettati a dovere. Apple solitamente non si affretta a lanciare per prima la novità, ma aspetta di avere un prodotto che possa imporsi sui concorrenti.

Come saranno gli Apple Glass quando usciranno? Una fusione quasi perfetta tra il mondo reale e quello digitale sarebbe l’obiettivo da perseguire e, se Apple continua con la sua politica, potrebbe farcela.

Tuttavia, proprio in virtù di questa scelta di mercato, sapremo come saranno gli occhiali digitali prima che Apple lanci un prodotto acquistabile da tutti. Saranno probabilmente altre aziende a mostrarci le prime lenti, le prime forme di integrazione con app, giochi e quant’altro nella loro versione ottimale.