Apple è convinta che siate disposti a pagare ancora di più per un iPhone

iPhone 14 Pro Max è già sia uno dei migliori smartphone che uno degli smartphone più costosi in circolazione, ma a guidicare da quanto affermato dal CEO Tim Cook sembra che Apple sia pronta per rilasciare qualcosa di ancora più costoso.

Secondo quanto riferito da Bloomberg (Si apre in una nuova scheda), nel corso della riunione sugli utili del primo trimestre del 2023, a Cook è stato chiesto se l'aumento dei prezzi medi di vendita degli iPhone fosse sostenibile, e lui ha risposto: "Penso che gli utenti siano disposti a fare uno sforzo per ottenere il meglio che possono permettersi in una determinata categoria", aggiungendo che gli iPhone sono diventati ormai "parte integrante" della vita delle persone.

Cook non ha detto specificamente che i prezzi degli iPhone continueranno a salire, ma questo commento suggerisce certamente che secondo lui i clienti possano essere convinti a pagare sempre di più per i "preziosi" smartphone Apple.

È una dichiarazione sorprendentemente fiduciosa, soprattutto considerando l'attuale clima finanziario. Anche in una situazione economica più rosea, l'idea che le persone debbano "sforzare" il proprio budget per permettersi uno smartphone è abbastanza sgradevole. Sarà quindi interessante vedere come si evolverà la situazione.

iPhone 14 Pro Max potrebbe sembrare addirittura economico in confronto ai futuri iPhone. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il leaker Mark Gurman sostiene che Apple cercherà innanzitutto di differenziare ulteriormente i diversi modelli con la linea iPhone 15, in particolare dotando esclusivamente l'iPhone 15 Pro Max di una fotocamera con periscopio per uno zoom ottico più potente.

L'anno prossimo l'azienda potrebbe aggiungere un ulteriore modello, chiamato iPhone 16 Ultra. A quanto pare, questo modello si collocherebbe sopra l'iPhone 15 Pro Max, in modo da avere ben cinque modelli tra cui scegliere: il modello standard, il Plus, il Pro, il Pro Max e l'Ultra. Questo a meno che Apple non abbandoni il Plus, visto che al momento, a quanto pare, questi modelli non stanno vendendo molto bene.

Gurman afferma che Apple avrebbe preso in seria considerazione l'aggiunta di un modello Ultra come top di gamma, forse in tempo per la serie iPhone 16 nel 2024, ma sembra che la decisione finale non sia ancora stata presa. Inoltre, ipotizza che questo super-smartphone avrebbe fotocamere ancora migliori, un SoC più veloce e forse un display più grande, oltre forse essere completamente portless e quindi supportare solo la ricarica wireless.

Anche se per ora si parla solo di speculazioni, dopo i commenti di Cook sembra più probabile che Apple possa aggiungere un iPhone Ultra super-premium. Potremmo quindi trovarci presto in una situazione in cui l'iPhone di punta è davvero fuori portata per molte persone.

E l'iPhone 15 Ultra?

Non è la prima volta che si parla di un iPhone Ultra, infatti precedenti fughe di notizie suggerivano che quest'anno ne avremmo visto uno e che, anziché posizionarsi sopra l'iPhone 15 Pro Max, un iPhone 15 Ultra avrebbe potuto sostituirlo.

In base alle affermazioni di Gurman, sembra che il modello di punta di quest'anno si distinguerà dall'iPhone 15 Pro, ma Apple potrebbe non inserire il suffisso Ultra nel nome fino al 2024.

A prescindere dal nome, è probabile che il prossimo iPhone 15 Ultra (o Pro Max) costerà ancora di più dell'iPhone 14 Pro Max... che è già terribilmente costoso.

Perciò, se vorrete il miglior iPhone del 2023, preparatevi a sborsare una bella cifra.