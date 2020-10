Apple AirPods Pro 2, prezzo salato e lancio previsto per fine 2021

Se speravate di poter mettere le mani sui nuovi auricolari Apple AirPods Pro 2, e magari abbinarli al nuovo iPhone 12 , il recente leak pubblicato da LeaksApplePro potrebbe demoralizzarvi.

La fonte ha indicato il prezzo e la potenziale data di uscita della seconda generazione di AirPods Pro, e se le informazioni contenute nel tweet si rivelassero esatte, i nuovi auricolari true wireless di Apple potrebbero costare una bella cifra e non sarebbero disponibili ancora per un bel po’:

AirPods Pro gen 2-249$-Better battery life-A bit better of noise cancelling.-Ambient light sensors.Overall, a not so great update, more of like the AirPods gen 2 over AirPods gen 1.Expect them to release in Q4 2021 or Q1 2022.October 19, 2020

Stando al tweet che vedete qui sopra, gli AirPods Pro 2 (che alcuni chiamano AirPods Pro Lite) costeranno come i loro predecessori ($249/€279) e non usciranno prima della fine del 2021, se non oltre.

Nuove funzioni in vista

Il leaker suggerisce anche che i prossimi AirPods Pro non saranno molto differenti dai loro predecessori, indicando però delle piccole migliorie nel sistema di cancellamento del rumore attivo e l’introduzione di sensori in grado di rilevare la luce ambientale.

Quest’ultima ipotesi confermerebbe il report di Digitimes, secondo il quale i futuri AirPods misureranno la luce ambientale per raccogliere dati biometrici, sistema simile a quello utilizzato da Apple Watch 6 per misurare il livello di ossigeno nel sangue.

Come afferma MacRumors, questa tecnologia potrebbe ricordare quella dei pulsossimetri utilizzati in ambito medico per misurare l’ossigeno presente nel flusso sanguigno dei pazienti tramite una luce proiettata sul lobo dell’orecchio. Non sappiamo se il design di AirPods Pro verrà modificato per implementare questa tecnologia, ma siamo piuttosto sicuri che Apple sia restia ad abbandonare il design che ha reso celebri i suoi auricolari.

Anche se queste nuove funzioni sembrano interessanti, sarebbe un peccato se i nuovi AirPods Pro non avessero altro da offrire. Ci auguriamo che Apple abbia lavorato anche sulla qualità del suono (già buona) e sull’autonomia, ad esempio.

In ogni caso, prima di poter scoprire le innovazioni presenti sui futuri AirPods Pro, potremo testare le attesissime cuffie over-ear di Apple, le cosiddette AirPods Studio. Dopo anni di speculazioni, leak e voci di corridoio, sembra che le AirPods Studio arriveranno sugli scaffali prima della fine del 2020, anche se un recente report sostiene che ci siano problemi di produzione che potrebbero ritardare ulteriormente la data d’uscita spostandola all’inizio del 2021.