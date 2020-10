Apple AirPods Studio, un nuovo rinvio potrebbe lasciare spazio a Apple AirTag

Il lancio delle Apple AirPods Studio rischia un nuovo rinvio a causa di un problema che riguarda la linea di produzione.

Questo è quanto sostiene il leaker specializzato in prodotti Apple Jon Prosser, che in un tweet parla di un rinvio al mese di dicembre, che nella peggiore delle ipotesi potrebbe slittare ulteriormente a marzo 2021.

First:Major hiccup in AirPods Studio production 😬A few key features have now been cut. Seems they still need to work some things out before we have final units.Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhHOctober 14, 2020

In un tweet successivo, Prosser afferma che, "tecnicamente, questo vuol dire che (se tutto andasse per il verso giusto) il lancio potrebbe ancora avvenire a novembre con le prime spedizioni in arrivo per dicembre", ma probabilmente le AirPods Studio non saranno disponibili prima del 2021.

AirTag, il lancio è vicino

Prosser ha anche detto che alcune “funzioni importanti” sono state rimosse da AirPods Studio; anche se non sappiamo molto sulle loro caratteristiche tecniche, ci auguriamo che le cuffie Apple siano equipaggiate con il chip Apple UI come previsto da alcuni rumor.

Tra le funzioni più attese ce n’è una pensata per trovare le cuffie in caso venissero smarrite tramite l’app Find My, oltre a un sensore di rilevamento in grado di determinare distanza e verso in cui vengono indossate. Grazie ad esso, le AirPods Studio riescono a riconoscere il padiglione posizionato a destra e quello che si trova a sinistra indipendentemente da come le indossiate, adattando di conseguenza il suono in tempo reale.

Secondo Prosser il ritardo subito da AirPods Studio potrebbe favorire il lancio di Apple AirTag, un tracker che consente di trovare qualsiasi oggetto a esso collegato, che sia un portafogli o un paio di chiavi.

Second:With AirPods Studio now being pushed back, it now looks like Apple is going to launch AirTags after all.Currently, they’re on schedule to be released with iOS 14.3 (iOS 14.3 will contain features enabled for AirTags) and iOS 14.3 is supposed to be next month.. So... pic.twitter.com/Dl0DpMrH9YOctober 14, 2020

Speravamo di vedere le cuffie Apple occasione del recente lancio di iPhone 12 ma purtroppo e cose sono andate diversamente. Del resto Apple ha presentato HomePod mini, una versione miniaturizzata di Apple HomePod.

Lo smart speaker, oltre al formato, ha diverse nuove funzioni ed è in grado di inviare messaggi vocali a altri dispositivi Apple (inclusi gli AirPods) presenti in casa vostra.

Le voci su HomePod mini circolano dal 2018, e ci auguriamo di non dover attendere due anni anche per vedere le prime AirPods Studio.