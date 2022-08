Apple AirPods, il prossimo anno arriva la ricarica con USB-C

Gli AirPods sono tra gli auricolari Bluetooth più amati, e Apple si premura di crearne regolarmente nuove versioni migliorate per restare una delle aziende leader del settore.

Quest'anno dovrebbero uscire i nuovi AirPods Pro 2, e sono emersi alcuni dettagli sulla custodia di ricarica.



Secondo le ultime indiscrezioni dell'analista Ming Chi-Kuo (opens in new tab), tutti i modelli di AirPods saranno dotati di custodia con porta USB-C per la ricarica. Finora è sempre stata utilizzata la porta Lightning proprietaria.

Non sappiamo ancora se questa novità arriverà quest'anno con gli AirPods Pro di seconda generazione, oppure con i modelli futuri. Infatti, le indiscrezioni indicano il prossimo anno come il periodo in cui arriverà la porta USB-C. Secondo altre notizie non ufficiali, nel 2023 anche gli iPhone saranno finalmente dotati di porta USB-C per adeguarsi alla normativa europea.