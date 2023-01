Ant-Man and the Wasp: Quantumania: quando esce su Disney+

L'uscita nei cinema italiani di Ant-Man and The Wasp: Quantumania è fissata per il 15 febbraio, ma quando arriverà su Disney Plus?

Disney Plus è una delle migliori piattaforme di streaming in circolazione e già ospita altri film del Marvel Cinematic Universe (MCU). L’uscita di Ant-Man and The Wasp: Quantumania potrebbe seguire lo schema delle altre opere arrivate in precedenza sul servizio streaming.

Quando esce Ant-Man and the Wasp: Quantumania su Disney Plus?

(Image credit: Marvel Studios)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriva il 15 febbraio nei cinema e ci sono buone ragioni per pensare che arriverà sulla piattaforma Disney entro il 2023, seguendo l’esempio dell’uscita degli altri film Marvel.

Innanzitutto, i film Marvel non diventano disponibili su Disney Plus subito dopo l’uscita al cinema. Ogni opera del MCU ha una finestra di 45 giorni in cui è disponibile solo nelle sale, vale a dire un periodo di sei settimane. Se Ant-Man and the Wasp: Quantumania arrivasse sul piccolo schermo allo scadere dell’esclusività per il cinema, il giorno sarebbe mercoledì 29 marzo.

Tuttavia, il 29 marzo sarebbe una data altamente improbabile: nessuno dei film usciti dopo Avengers: Endgame è arrivato così presto su Disney Plus. L’unica eccezione è stato Black Widow, arrivato nelle sale e sulla piattaforma a luglio 2021, a causa dei ritardi causati dalla pandemia.

Parlare dell'uscita su Disney Plus di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è decisamente prematuro, in quanto deve ancora arrivare nelle sale italiane. Inoltre ipotizzarne l'uscita inoltre non è facile, perchè con film di questa portata bisogna considerare che la permanenza sul grande schermo verrà allungata il più possibile.

Aggiorneremo l'articolo non appena ci saranno delle novità, ma nel frattempo potete trovare i due precedenti film Ant-Man and the Wasp sulla piattaforma streaming Disney.