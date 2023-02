Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la scena post-credit spiegata

Allerta spoiler.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è arrivato nelle sale e dopo la sua uscita il Marvel Cinematic Universe (MCU) non sarà più lo stesso. Non solo il Regno Quantico è un mondo completamente nuovo da esplorare per i nostri personaggi, ma Kang il Conquistatore, la prossima minaccia del MCU a livello di Thanos, è entrato ufficialmente in gioco.



Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che cos'è il Consiglio dei Kang?

Alla fine del film, l'esiliato Kang è dato per morto. È stato risucchiato nel nucleo della sua Sedia del Tempo, cosa che sembra confermata da una figura oscura che afferma minacciosamente "L'esiliato è morto".

La figura si rivela essere Jonathan Majors, che veste e agisce in modo diverso come un'altra variante di Kang. Il suo cappello a cilindro e la sua grande veste sembrano essere (almeno da quanto abbiamo visto di sfuggita) un riferimento a Immortus, tradizionalmente il più vecchio e il più potente delle molte varianti di Kang.

Sta parlando con - sorpresa, sorpresa - Jonathan Majors, di nuovo vestito con un antico copricapo egizio. Nei fumetti, Kang governa l'Egitto per un certo periodo come il faraone Rama-Tut, e sembra che questo ruolo sia stato affidato a un'altra variante di Kang, reimmaginata come braccio destro di Immortus.

Ma non è tutto. Una terza variante di Kang, calva e con un'armatura futuristica, si unisce al duo mentre parlano di un'incursione. Non è la prima volta che sentiamo questa parola: come spiegato in Doctor Strange nel Multiverso della follia, un'incursione è ciò che accade quando gli universi si scontrano, finendo per distruggere uno di essi.



Rama-Tut chiede a Immortus: "Quanti di noi hai chiamato?" e Immortus risponde: "Tutti". Escono in un grande colosseo, in cui una folla esultante di varianti di Kang appare con dispositivi di teletrasporto a fiale, un po' come le porte che la TVA usa nella stagione 1 di Loki. Ce ne sono centinaia, forse migliaia, che agiscono tutti in modo diverso con varianti individuali dei classici abiti del cattivo. Questo è il Consiglio dei Kang, accennato all'inizio del film quando Kang (per evitare di generare confusione, d'ora in poi lo chiameremo Primo Kang) ha avvertito dell'arrivo di "me... un sacco di me". La variante che presumiamo sia Immortus sembra essere a capo del consiglio.

Ci si può immaginare che queste varianti di Kang causeranno una guerra multiversale, che sicuramente costituirà la trama principale di Avengers: La dinastia Kang e si risolverà in Avengers: Secret Wars, entrambi parte della Fase 6 della Marvel.

Proprio come nei fumetti di Secret Wars, è probabile che questo finisca con la fusione di alcuni di questi universi, attraverso le incursioni menzionate in precedenza, per creare un'unica Terra Prime. Il problema delle storie multiverso è che una volta che ci si spinge troppo in là nella tana del coniglio, non ci sono paletti per gli eroi: tutto ciò che potrebbe accadere accade da qualche parte. Ha senso che Secret Wars cerchi di ripristinare il MCU principale una volta che tutti gli scherzi della realtà alternativa sono finiti.



Alla fine della maggior parte dei film del MCU, c'è una dicitura del tipo "Ant-Man e Wasp (o chiunque siano gli eroi del film) torneranno", a indicare che la loro storia non è finita. Questa volta, però, il testo bianco recita "Kang tornerà".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la scena post-credit spiegata

Nella scena post-credits di Ant-Man 3, Kang appare di nuovo in abiti della fine del 1800, salendo sul palco di un teatro in stile Vaudeville come "Mister Timely". Parla a una folla gremita, in un monologo molto simile a quello di H.G. Wells sul suo nuovo congegno temporale. Tra il pubblico ci sono il Loki di Tom Hiddleston e il Mobius di Owen Wilson, collegando così questo film alla seconda stagione di Loki, che debutterà su Disney Plus nel corso dell'anno.

Sebbene Mobius chieda incredulo a Loki "È questo il tizio di cui ti preoccupi?", il Dio della malizia ha già incontrato una variante di Kang, alias Colui che resta, nel finale della prima stagione di Loki, e capisce la minaccia che rappresenta. Dove si colloca questa scena nella linea temporale di Loki? I fan del MCU dovranno sintonizzarsi sulla seconda stagione per scoprirlo.

