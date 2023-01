Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il nuovo trailer è spettacolare

Anno nuovo, fase nuova. Con l'arrivo di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il prossimo film Marvel che uscirà nelle sale cinematografiche il 15 febbraio, avrà ufficialmente inizio la quinta fase del MCU.

Dopo la fine della Fase 4, conclusasi con Black Panther: Wakanda Forever, con l'inizio della Fase 5 ci prepariamo a conoscere il nuovo supervillain della saga, Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), visto per la prima volta nella serie TV Loki.

Nel trailer (che potete vedere qui sotto) Kang offre a Scott il dono del "tempo", suggerendogli che grazie ad esso l'eroe potrà recuperare gli anni persi con la figlia Cassie (Kathryn Newton).

Nel trailer si intravede anche MODOK, il cattivo dei fumetti Marvel con il "testone il cui nome è l'acronimo di "Organismo Meccanizzato Progettato Solo per Uccidere". Non è chiaro se la sua origine e il suo nome saranno gli stessi anche nel MCU, ma dal trailer il suo aspetto sembra proprio quello dei fumetti.

Come mostrato nel precedente trailer rilasciato a ottobre, il film inizia con Cassie che invia un segnale nel regno quantico, dando il via a una serie di eventi catastrofici. Scott dovrà fare del suo meglio per risolvere la situazione e salvare la terra dalla minaccia di Kang.

Ricordiamo che Black Panther: Wakanda Forever, uscito nelle sale a novembre, sarà disponibile su Disney Plus da Febbraio. Se volete recuperare i film Marvel che vi siete persi vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida dedicata.