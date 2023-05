Android 14 copia un'altra funzione di iPhone

Forse per sempre, il Covid ha cambiato il modo in cui lavoriamo e comunichiamo con colleghi, amici e familiari. Le app di videoconferenza sono diventate uno strumento essenziale per lo smart working e le riunioni virtuali. Tuttavia, non tutti dispongono di una webcam di alta qualità e c'è chi è costretto ad affidarsi alla fotocamera del proprio smartphone per partecipare alle videochiamate. Fortunatamente, Android 14 offrirà una soluzione a questo problema.

Secondo le informazioni condivise da 9to5Google, Google starebbe lavorando a una nuova funzione chiamata DeviceAsWebcam, che consentirà agli smartphone Android di essere utilizzati come webcam per notebook e PC fissi. Per sfruttare la funzione sarà necessario collegare il telefono al computer tramite USB, dando la possibilità agli utenti di usare la fotocamera del telefono come webcam di alta qualità senza dover acquistare una webcam separata.

Secondo alcune indiscrezioni ulteriori la funzione sarà compatibile con qualsiasi app che supporti le webcam UVC, il che significa che dovrebbe funzionare con la maggior parte delle app per videoconferenze in modo nativo, ovvero senza dover installare alcun driver o software aggiuntivo.