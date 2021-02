Android 12 semplificherà l'utilizzo degli smartphone più grandi

Gli smartphone hanno display sempre più grandi: Samsung Galaxy S21 Ultra e Xiaomi Mi 11, per esempio, raggiungono i 6,8" di diagonale. Le persone con le mani più piccole potrebbero trovarsi in difficoltà nel raggiungerà tutte le estremità dello schermo, ma una nuova funzione in arrivo con Android 12 potrebbe offrire la soluzione al problema.

Android 12 è la versione 2021 dell'aggiornamento annuale del sistema operativo Android, e sembra che offrirà una modalità apposita per utilizzare gli smartphone con una sola mano senza difficoltà. La notizia arriva da XDA Developers, che ha trovato un riferimento alla nuova funzione nell'AOSP (Android Open-Source Project).

Android è un software open-source, il che significa che gli sviluppatori possono utilizzarlo, modificarlo e copiarlo liberamente in base alle esigenze dei produttori di smartphone. Modifiche al codice sorgente come quella sopracitata sono quindi candidate probabili nel diventare nuove funzioni Android, anche se non c'è ancora niente di confermato.

Come funziona?

Trattandosi di un software open-source, alcuni brand come Samsung e Sony hanno già inserito una modalità simile nei loro smartphone.

Questa funzione prevede un restringimento della porzione di display visibile e lo spostamento dell'area di display utilizzabile nella parte bassa dello schermo, in modo che sia più facile utilizzare il telefono con una sola mano. La parte di schermo non utilizzata in quel momento generalmente si spegne.

Questo non è l'unico modo per implementare la modalità d'utilizzo a una mano, quindi è possibile che con Android 12 arriveranno delle novità. Forse i comandi chiave verranno spostati tutti sullo stesso lato per raggiungerli più facilmente, oppure verrà implementato un joystick virtuale per controllare i comandi touch.

Una modalità simile aiuterà certamente gli utenti con le mani più piccole a utilizzare i telefoni particolarmente grandi con più naturalezza, per qualunque attività.

L'aggiornamento per Android 12 dovrebbe arrivare per gli utenti Android verso la fine dell'anno, ma ci aspettiamo che Google lo annunci ufficialmente nel corso dei prossimi mesi.