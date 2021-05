Android 12, ora potete aprire l'auto con Google Pixel e Samsung Galaxy

In occasione dell'evento Google IO 2021, Google ha effettuato alcuni annunci in ambito automobilistico, come la nuova chiave digitale all'interno dell'aggiornamento ad Android 12.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di chiavi digitali per auto, tuttavia l'integrazione della funzione all'interno di Android 12 apre uno scenario interessante in termini di nuovi dispositivi e utenti. La funzione consente di sbloccare, bloccare e avviare il motore dell'automobile tramite smartphone.

Android 12: tutto quello che c'è da sapere

Un'auto elettrica Xiaomi? Ecco cosa sappiamo

Amazon Prime Day 2021 è alle porte. Scoprite come prepararvi al meglio.

La tecnologia UWB (Ultra Wideband) consente di sbloccare l'auto sfruttando la prossimità dello smartphone, senza doverlo tirare fuori dalla tasca.

Inoltre, è possibile condividere l'accesso digitale al veicolo con altri utenti, in questo modo potrete prestare la macchina a un amico senza dover consegnare una chiave fisica, impostando anche un periodo di accesso limitato.

Per ora non sappiamo quali dispositivi saranno supportati. L'azienda ha citato modelli selezionati di Pixel e Samsung Galaxy, non appena la tecnologia sarà disponibile verso la fine dell'anno.

Quello che sappiamo è che Google ha collaborato con BMW e altri produttori e che la funzione sarà compatibile con la nuova auto elettrica BMW iX.

Niente fili.

Per chi usa Android Auto ci sono altre buone notizie.

Se finora era necessario collegare fisicamente lo smartphone al veicolo tramite cavo USB per poter usufruire di servizi come Spotify, Google Maps e Google Assistant, il colosso tecnologico ha dichiarato che sempre più produttori, fra cui Honda, Ford e BMW offrono il supporto wireless nei loro nuovi veicoli, anche se non sappiamo ancora con certezza quanti modelli compatibili con Android Auto offriranno la connettività senza fili.