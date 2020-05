AMD Ryzen 4000: “Renoir” sarà una APU a 8 core molto potente

Secondo un’indiscrezione trapelata recentemente, le APU desktop AMD Ryzen saranno un aggiornamento notevole, contando su una configurazione a 8 core.

La speculazione ci mette a conoscenza di un'APU desktop AMD Ryzen 4000 'Renoir' che presenta una CPU a 8 core e 16 thread che andrebbe a raddoppiare quelli presenti sulle attuali APU Ryzen 3000 quad-core (Ryzen 5 3400G).

AMD Eng Sample: 100-000000149-40_40/30_YAM4, 1 CPU, 8 cores, 16 threadsBase clock 3 GHz, turbo 3.95 GHz (avg)Asrock B550 Taichihttps://t.co/a5aO2qvl9eMay 7, 2020

Come è possibile vedere, il benchmark individuato da TUM_APISAK (e Komachi , leaker hardware piuttosto famosi su Twitter) proviene da UserBenchmark e mostra un chip a 8 core con frequenze di clock a 3GHz e di boost a 3,95 GHz. Il punteggio di UserBenchmark ha raggiunto il punteggio di 86,2%.

Come riporta su Twitter Wccftech , _rogame (un altro leaker di alto profilo), intervenuto anche lui sull’argomento: attualmente ci sono (almeno) due APU Renoir in fase di test, entrambe a 8 core, una a 3 GHz e una a 3,5 GHz, con le GPU che lavorano presumibilmente a 1750MHz di clock in entrambi i casi. Si suppone che la grafica integrata Vega sarà dotata di 8 unità di calcolo, le stesse di Ryzen 9 4900HS, anch'esse con un clock settato a quella velocità).

Salto prestazionale

Supponendo che tutte queste speculazioni siano almeno parzialmente corrette, possiamo aspettarci un notevole aumento delle prestazioni delle APU Ryzen 4000 di AMD, rispetto ai modelli esistenti.

Mentre i punteggi di UserBenchmark non sono forse il miglior test in assoluto per quantificare esattamente le prestazioni di un componente, un risultato dell'86,2% mette questo presunto chip campione approssimativamente in linea con il tipo di performance che è possibile ottenere da Ryzen 7 4800H, in grado di raggiungere un punteggio medio di 86% nel DB di UserBenchmark.

Per fare un confronto, Ryzen 5 3400G è capaca di raggiungere un punteggio medio di 74%. Ovviamente il passaggio a 8 core sarà più che benvenuto per coloro che cercano un'APU potente, anche se ovviamente questo presunto chip di fascia alta costerà maggiormente rispetto al 3400G, dotato di soli quattro core.

Il prezzo sarà probabilmente posizionato sotto quello della CPU desktop AMD Ryzen 7 3700X a 8 core, anche se qui siamo completamente nel regno delle ipotesi.

Si prevede inoltre che accanto al modello 8 core, ne verrà proposto anche uno quad-core per coloro che non vogliono spendere così tanto per un’APU. Secondo le fonti di Wccftech, le nuove APU AMD Ryzen 4000 dovrebbero venire introdotte nel mese di luglio.

L'attuale Ryzen 5 3400G presenta un clock di base di 3,7 GHz con boost a 4,2 GHz e la GPU integrata è Vega 11 Graphics con clock a 1400 MHz. Infine, il chip avrà un TDP di 65 W che pare verrà mantenuto nel modello di base a 8 core.