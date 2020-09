AMD Radeon RX 6000 messe a nudo da questo leak, ma non ci convince

Manca circa un mese alla presentazione delle schede grafica AMD RDNA 2, note anche come Big Navi. Ma le specifiche delle schede potrebbero essere ormai state svelate.

Le informazioni arrivano da Newegg Insider , il blog interno di una tra le più grandi catene di negozi degli Stati Uniti. Qui è comparso un articolo con le specifiche delle schede: si tratta di una guida all'acquisto delle schede video, da cui sono poi state rimosse le informazioni in questione. Anzi, gli autori di Newegg hanno aggiunto una nota per specificare di aver solo confermato le informazioni pubblicate da Techpowerup (che per ora sono ancora online).

I dati sono interessanti ma anche non verificati, e vanno quindi presi con prudenza. Ma sono anche coerenti con le aspettative e simili a informazioni circolate in precedenza.

Ecco quindi una RX 6900 XT con 5120 shader, 320 TMU, e 96 ROP. E poi 16GB di GDDR6 (250 bit), frequenza base di 1,35Ghz, e frequenza massima pari a 2 Ghz. Questa sarebbe una scheda Navi 21, così come la RX 6800 XT (stessa GPU): questa scheda ha però meno memoria, e 3840/240/64 shader/TMU/ROP.

Quantità di RAM e caratteristiche ancora inferiori per la RX 6700 XT, che sembrerebbe avere anche meno RAM della Radeon RX 5700 XT. Un primo dettaglio che ci fa essere per lo meno cauti, per non dire sospettosi, riguardo a questi dati.

C'è poi il fatto che tre schede delle quattro schede, a parte la top di gamma, avrebbero una frequenza base pari a 1489 MHz. Non è impossibile, ma si sembra senz'altro poco probabile. Inoltre ci sono informazioni che parlano di frequenze che partono da 2050 MHz, quindi molto più alte di così.