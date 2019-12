AMD Radeon RX 5600 XT, i benchmark fanno tremare Nvidia

Di recente sono stati pubblicati in rete i nuovi benchmark della GPU AMD Radeon RX 5600 XT in grado di mostrare di cosa sia capace questa scheda; se questi dati dovessero trovare conferma, Nvidia avrebbe un serio contendente nel mercato delle GPU economiche.

Dalle indiscrezioni sui benchmark apparse sul sito Videocardz, sembra che questa nuova scheda possa raggiungere prestazioni migliori rispetto alla precedente RX 5500 XT.

Nella nostra recensione dell'RX 5500 XT, la GPU ha ottenuto un punteggio di 5230 nel benchmark 3DMark Time Spy e di 12631 in quello Fire Strike. Secondo le anticipazioni, invece, la RX 5600 XT avrebbe raggiunto dei punteggi di 5884 e 14341 rispettivamente in Time Spy e Fire Strike, mostrando un deciso salto di qualità in termini di prestazioni.

Secondo il sito Wccftech, sarebbero disponibili altri benchmark che confermano una superiorità nelle prestazioni pari al 30% da parte della RX 5600 XT rispetto ai risultati ottenuti dalla RX 5500 XT.

L’aumento delle performance rispetto al modello precedente è sicuramente un punto a favore, ma ciò che interessa maggiormente è il confronto con la rivale Nvidia GTX 1660 Ti, con cui AMD Radeon RX 5600 XT 6GB andrà a competere sul mercato.

Secondo Wccftech, i risultati dei benchmark innalzano la RX 5600 XT al fianco di schede quali AMD RX Vega 56 e Nvidia GTX 1070 Ti, decisamente più costose della GTX 1660 Ti.

Se questi parametri di riferimento dovessero dimostrarsi veritieri, AMD si rivelerebbe una vera e propria spina nel fianco per NVIDIA, grazie a questa RX 5600 XT.

Inoltre, le specifiche della nuova GPU AMD sarebbero state anticipate in un post su Twitter pubblicato da Videocardz e consisterebbero in 6 GB di memoria GDDR6 con un clock di 12 Gbps.

RX 5600 XT:🟡 6GB 192-bit 12 Gbps🟡 new GPU, NOT Navi14🟡 Might be: N10LE, N21, Ariel (no idea, just guessing).🟡 Was told the GPU will also be used by sth else. Prob not a console as it lacks hw RT. 🟡 Was also told ASIC size will tell us a lot.December 22, 2019