Amazon investe un miliardo di euro in furgoni e bici elettriche

Il 2025 e il 2040 sono gli anni che Amazon ha stabilito come limite massimo per il raggiungimento di due importanti obiettivi dal punto di vista ecologico. Il primo, da raggiungersi entro il 2025, pone in primo piano le energie rinnovabili che alimenteranno il 100% delle strutture di proprietà del colosso americano. Il secondo, più ambizioso, riguarda le emissioni: entro il 2040 l’azienda abbandonerà del tutto i combustibili fossili.

L’impegno preso da numerose compagnie, incluse Uber e Philips, è stato siglato da 34 nazioni e 54 aziende, tra cui quelle precedentemente citate e i suoi progressi possono essere osservati all’indirizzo www.theclimatepledge.com.

La direzione, in merito al raggiungimento delle emissioni zero di carbonio, sembra essere quella della mobilità elettrica. L’investimento sarà di un miliardo di euro, come annuncia il CEO di Amazon Andy Jassy, e coprirà l’intero territorio europeo, portando al raddoppio dei veicoli elettrici con cui l’azienda effettua le consegne. Se l’operazione verrà completata, il numero di veicoli elettrici impiegati salirà a 11.500.

“La rete di trasporto – afferma Jassy – è una delle aree più impegnative per il raggiungimento delle emissioni zero. L’utilizzo di migliaia di veicoli elettrici, van, camion e bici ci aiuterà a diminuire ulteriormente l’impiego dei combustibili fossili”.

Cambiamento climatico e consumi

La discussione sul cambiamento climatico non è nuova. L’attenzione della comunità scientifica è rivolta alle conseguenze generate da una situazione che si aggrava col passare del tempo. Innanzitutto, vi è il problema del surriscaldamento globale che porta all’inevitabile scioglimento dei ghiacciai e all’innalzamento del livello dei. A ciò si aggiunge il rischio di inondazioni e incendi, per citarne alcuni.

Il report annuale di Amazon sulla sostenibilità ha registrato un incremento delle emissioni di carbonio del 18% durante il 2021, in parte da attribuire alla mole di spedizioni imposte dalla pandemia di Covid-19. Pertanto, a luglio 2022, hanno iniziato a circolare, nelle maggiori città statunitensi, i van elettrici e l’azienda prevede di ampliare il loro utilizzo a ben 100 città entro la fine dell’anno. Secondo i piani, il numero dei veicoli elettrici in circolazione dovrebbe raggiungere le 100 mila unità entro il 2023.

Amazon intende perseguire questo obiettivo anche sul territorio europeo, raggiungendo le cifre esposte ad inizio articolo e impiegando le due ruote (anche in questo caso, si tratterà di bici elettriche) per gestire il traffico nelle città più grandi, evitando le congestioni e rendendo il servizio più fluido, oltre che sostenibile.