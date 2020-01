Amazon, disponibile il pagamento a rate in Italia

L’ultima notizia riguardante il colosso di Seattle è la possibilità di dilazionare il pagamento dei propri acquisti mediante una vendita a rate . Ribadiamo subito che tale funzionalità, al momento, è ancora in fase di test.

Alcuni fortunati utenti italiani sono riusciti a vedere l’opzione attiva su un prodotto in particolare, lo smartphone Realme X2. Uno o più di questi utenti avrebbero contattato il servizio di assistenza Amazon per chiedere spiegazioni in merito e, secondo quanto dichiarato, avrebbero ricevuto conferma da parte dell’assistenza della possibile introduzione del nuovo metodo di pagamento.

AGGIORNAMENTO: La nuova modalità che permette il pagamento a rate è stata ufficializzata. Sulle pagine dedicate ai termini e condizioni di Amazon, sono stati aggiunti dei nuovi riferimenti con ulteriori dettagli per tutti coloro che sceglieranno il pagamento a rate. Per accedere al servizio, tuttavia, ci sono alcune condizioni:

1) Il metodo di pagamento si applica solo ai prodotti nuovi e ai dispositivi Amazon nuovi e ricondizionati certificati, venduti e spediti da Amazon.it

2) Bisogna essere residenti in Italia e il vostro account Amazon.it deve essere attivo da almeno un anno.

3) Dovete avere una carta di credito o di debito valida associata al‘account Amazon.it (non pre-pagata e con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell'ultima rata) e devi presentare una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.