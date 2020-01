Amazfit X, il nuovo fitness tracker curvo compare su un sito di crowdfunding

Presentato in origine solo come concept, una nuova pagina apparsa su IndieGoGo relativa ad Amazfit X suggerisce che Huami (la società produttrice dei Amazfit) è prossima alla produzione del loro indossabile più futuristico.

L'Amazfit X era stato presentato a settembre 2019, con un display curvo che conferisce a questo fitness tracker un design unico che gli altri prodotti dell'azienda non hanno.

Il fitness tracker è apparso sul sito web di crowdfunding IndieGoGo, ma finora si può solo confermare il proprio interessa tramite un'email. Non c'è alcun chiaro segnale se la società chiederà ai suoi fan soldi per realizzare il prodotto o se la pagina sarà solo un modo per preordinarlo.

In precedenza, Amazfit aveva confermato che Amazfit X sarebbe stato lanciato nel 2020, quindi portarlo su una piattaforma di crowdfunding confonde un po' le idee. Potrebbe quindi essere solo una pagina utilizzata per pubblicizzare il tracker in arrivo.

Indipendentemente da ciò, viene presentato un display AMOLED da 2 pollici con una curvatura di 92 gradi che dovrebbe adattarsi comodamente al polso. Ha anche una durata della batteria di 7 giorni e mette in mostra una varietà di funzioni per il fitness, tra cui un cardiofrequenzimetro e la possibilità di andare sott'acqua fino a 5 metri di profondità.

La pagina su IndieGoGo non ci dà un'idea chiara della data di rilascio per Amazfit X, ma ci saranno aggiornamenti nei prossimi mesi, quando verranno presentati i prossimi dispositivi.

Al CES 2020, Huami ha presentato Amazfit Bip S e Amazfit T-Rex, quindi dovremmo attendere fino a quando non sentiremo parlare di un altro nuovo dispositivo dell'azienda.

Via GadgetsAndWearables