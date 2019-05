Altre indiscrezioni suggeriscono che OnePlus 7 Pro avrà memoria UFS 3.0

Aggiornamento: l'adozione di un un'unità di archiviazione di tipo UFS 3.0 è stata confermata dall'amministratore delegato di OnePlus, Pete Lau, in un tweet. Di seguito l'articolo in cui avevamo riportato l'indiscrezione.

Mancano ormai pochissimi giorni al 14 maggio, data di presentazione ufficiale di OnePlus 7, e voci di corridoio e anticipazioni non accennano a diminuire. L'indiscrezione di oggi riguarda lo standard di archiviazione ultraveloce che, a quanto pare, troveremo sul OnePlus 7 Pro.

Le fonti, parlando al sito XDA Developers (solitamente affidabile) hanno affermato che il modello Pro sarà il primo ad adottare questo standard di archiviazione, che è stato presentato lo scorso anno.

I miglioramenti principali riguardano la velocità di lettura e di scrittura, quindi ogni volta che il OnePlus 7 Pro dovrà salvare qualcosa o ripescare qualche file salvato in precedenza, queste operazioni avverranno a velocità elevatissime.

In realtà questa indiscrezione non è una novità assoluta. Se ne era già parlato all'interno di precedenti indiscrezioni sulle specifiche, per cui riteniamo che le probabilità di vedere questo standard sul prossimo dispositivo top di gamma di OnePlus siano piuttosto elevate, anche se questo potrebbe comportare un aumento di prezzo.

Archiviazione migliorata

UFS è un acronimo che significa Universal Flash Storage e la terza generazione di questa tecnologia migliora le connessioni tra l'unità di archiviazione e il dispositivo. Questo, in teoria, dovrebbe portare a una maggiore velocità.

Lo standard UFS 3.0 è anche in grado di sopportare temperature più elevate, un aspetto utile per chi utilizza lo smartphone per sessioni di gioco particolarmente intense.

Stando a quanto si dice, OnePlus 7 Pro sarà disponibile nelle versioni da 128 e 256 GB di memoria interna mentre OnePlus 7 "standard" pare che avrà lo stesso spazio di archiviazione, ma senza l'aggiornamento a UFS 3.0.

A prescindere da tutte queste indiscrezioni, sapremo tutta la verità sulla nuova gamma OnePlus il 14 maggio, giorno di presentazione ufficiale. Come sempre, noi ci saremo, pronti a darvi subito tutte le novità.