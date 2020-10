Altered Carbon: Resleeved, Takeshi Kovacs entra in un anime targato Netflix

Dopo la scoppiettante conclusione della seconda stagione di Altered Carbon, Netflix ha già pronti altri contenuti riguardanti la serie sci-fi. Il primo trailer di Altered Carbon: Resleeved, uno spin-off animato realizzato dell’acclamato scrittore Dai Satō (Cowboy Bebop, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), è già visibile online.

Altered Carbon: Resleeved vedrà Takeshi Kovacs assegnato alla protezione di una giovane tatuatrice, membro della Yakuza, da alcuni ninja e dai soldati del CTAC (Colonial Tactical Assault Corps), che vogliono ucciderla sul pianeta di Latimer.

Potete già dare un’occhiata al trailer di Altered Carbon: Resleeved qui sotto, ma attenzione: è presente un'esagerata quantità di sangue.

Basato su una serie di romanzi di fantascienza scritti da Richard K. Morgan, Altered Carbon si svolge in un futuro lontano dove le persone possono scaricare la propria coscienza in delle "pile". Questo permette loro di vivere per sempre cambiando corpo, chiamato "custodia".

Sarà interessante vedere se Altered Carbon: Resleeved sarà in grado di riconquistare i fan che sono rimasti delusi dalla seconda stagione dello show. In molti si sono lamentati di una storia debole e di un budget ridotto.

Per fortuna non dovremo aspettare a lungo per scoprirlo. Altered Carbon: Resleeved arriverà su Netflix il 19 marzo.