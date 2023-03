The Nightmare Before Christmas compie 30 anni, ecco dove vederlo in streaming

Correva l’anno 1993 quando Tim Burton ideò il suo film di Natale che decise di affidare al regista Henry Selick (Coraline e la porta magica). Nel ruolo di produttore e autore del soggetto, Burton delineò una trama che puntava a mostrare la festività più famosa di fine anno da un punto di vista diametralmente opposto, quello di Halloween.



Il protagonista di Nightmare before Christmas, Jack Skeleton, è il re delle zucche e signore indiscusso della città di Halloween che, quasi per caso, dopo essersi allontanato dal paese, si perde in un bosco riuscendo a superare i confini della sua realtà e scoprendo la città del Natale. Affascinato da questa insolita e colorata festività, Jack decide di portarla nel suo mondo, ma la sua naturale inclinazione per lo spavento, che tanto vorrebbe abbandonare, trasformerà il Natale della città di Halloween in un evento unico.



Sono passati 30 anni da allora e così, nell’anno del suo anniversario, scopriamo dove è possibile guardare Nightmare Before Christmas in streaming.

Dove guardare Nightmare before Christmas in streaming

Sono diverse le piattaforme streaming con cui è possibile guardare Nightmare Before Christmas, data la sua enorme popolarità e particolarità che, nel corso del tempo, gli hanno garantito lo status di cult.

Se non si intende sottoscrivere un abbonamento e si vuole noleggiare il film in versione digitale, le principali piattaforme a cui rivolgersi sono Amazon Prime Video, Apple TV (Si apre in una nuova scheda), Google Play Film (Si apre in una nuova scheda) e YouTube. Ognuna di esse offre la visione per 3,99€.

A differenza di quelle appena citate, Disney+ (Si apre in una nuova scheda) non offre una tariffa per una singola visione ma, se già si possiede un abbonamento, sarà possibile guardare il film ogni volta che lo si desidera. Infine, le piattaforme citate in precedenza, offrono anche la possibilità di acquistare l’opera, sempre in formato digitale, per un prezzo di circa 9.99€ e, in alcuni casi, leggermente inferiore.