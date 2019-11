Samsung Galaxy Note 10, come guardare la presentazione in live stream

Il Galaxy Note 10 sarà presentato stasera, o almeno questo è quanto di cui tutti siamo convinti. Così come siamo quasi sicuri, diciamo al 99,999%, che ce ne saranno due modelli.

Come sempre, la presentazione di un nuovo prodotto è emozionante. E come nelle grandi occasioni, quella di stasera sarà trasmessa in diretta mondiale. Quindi preparate pop corn e bibite, e vediamo come seguire la presentazione del Galaxy Note 10 in diretta.

L'evento Samsung è previsto per le 21:00 di New York, quindi per le 22:00 italiane. Per qualcuno potrebbe essere un po' tardi, ma siamo sicuri che i più appassionati non vorranno perderselo.

Samsung Galaxy Note 10, come vedere la presentazione

Samsung ospiterà il video in diretta sul proprio sito e potrete vederlo anche su altre piattaforme. Al momento non è stato ancora integrato sulla pagina principale, ma c'è un conto alla rovescia che indica quanto tempo manca (poco meno si 7 ore mentre scriviamo).

Se usate Twitter potete anche impostare un promemoria premendo il pulsante in questa pagina. Sembra che Samsung terrà la diretta anche su questa piattaforma.

La trasmissione sarà anche su Facebook, in particolare sulla pagina ufficiale di Samsung.