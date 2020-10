PS5: come seguire l’evento di presentazione The Future of Gaming

Vi state chiedendo come fare ad assistere all’evento streaming The Future Of Gaming durante il quale Sony mostrerà le prime immagini dei giochi PS5 ? In effetti ci sono diversi modi per seguire il live streaming e in questo articolo troverete tutte le informazioni che cercate.

L’evento reveal dedicato a PS5 si terrà alle ore 22:00 del giorno 11 giugno. The Future of Gaming durerà poco più di un’ora, come confermato da Sony. Durante il live streaming dovremmo poter assistere ad alcune sequenze di gioco, anche se, descrivendo l’evento, Sony ha scelto l’espressione “anteprima” senza menzionare il termine gameplay.

Dopo le reazioni contrastanti che hanno seguito l’evento di presentazione dei primi titoli Xbox Series X , Sony ha un’ottima opportunità di mettersi in bella mostra con il live stream di stasera. Nei paragrafi successivi vi spiegheremo come e dove potete seguire l’evento, condividendo con voi le nostre aspettative.

Come guardare l’evento PS5 The Future of Gaming

Sony trasmetterà l’evento dedicato ai giochi PS5 su numerosi canali, inclusa la sua pagina Twitch ufficiale che trovate qui sopra. The Future of Gaming verrà anche trasmesso su YouTube. Infine, se preferite, potete seguire l’evento dal sito ufficiale di PlayStation.

Cosa ci aspettiamo dall’evento PS5 The Future of Gaming

Sony ha confermato che il suo evento The Future of Gaming durerà poco pù di un’ora e verrà trasmesso in formato 1080p / 30fps. L’evento è stato descritto come "uno sguardo sui primi giochi che potrete giocare al momento del lancio di PS5."

Preparatevi a vedere per la prima volta i nuovi titoli PS5. Sotto molti punti di vista, questo è un grande evento per Sony: non ci aspettiamo che la console venga mostrata nella sua interezza o che ne venga rivelato il prezzo o la data d’uscita, ma del resto i giochi sono il motivo principale per il quale molti scelgono di acquistare una console.

Ci aspettiamo di vedere un mix di titoli esclusivi PS5 pubblicati da Sony e titoli di terze parti. In effetti non sappiamo con certezza se verranno mostrate delle sequenze di gameplay. Sony si è limitata a descrivere l’evento come “anteprima”.

Per quanto riguarda i titoli che ci aspettiamo di vedere durante l’evento, al momento, brancoliamo nel buio. Alcune recenti affermazioni dello scrittore di Dead Space fanno pensare che potremmo vedere un sequel durante l’evento e Jeet Shroff di Sony Santa Monica ha suggerito che, probabilmente, vedremo anche le immagini del nuovo God of War.

Non perdetevi l’evento The Future of Gaming di stasera.