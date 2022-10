Come vedere Milan-Chelsea in streaming

Nella giornata di mercoledì 5 ottobre, alle ore 21:00, il Milan affronterà la squadra inglese del Chelsea. La partita è valida come terza giornata dei gironi Champions League 2022-2023.

Si tratta di un'importante incontro che permetterebbe alla squadra rossonera di blindare il primo posto in classifica, dopo l'ottima vittoria ottenuta con l'Empoli. Affrontando la squadra inglese, il Milan ha l'opportunità di effettuare un ulteriore passo avanti verso gli ottavi di finale.

Nelle partite più recenti in Champions League, il Chelsea ha subito una sconfitta dalla Dinamo Zagabria, pareggiando successivamente con il Salisburgo. L'ultima volta che il Milan si è scontrato con il Chelsea, è stato nel campionato del 1999/2000, finendo in parità in entrambe le partite.

Milan-Chelsea streaming, dove vederla

(Si apre in una nuova scheda) Abbonati a Sky per... Milan-Chelsea viene trasmessa in diretta su Amazon Prime (Si apre in una nuova scheda) il 5 ottobre 2022 alle 21:00. In alternativa è anche possibile vederla la partita su Now TV, Sky Go e Mediaset Infinity scaricando le rispettive app su PC, smartphone o tablet.

(Si apre in una nuova scheda) Il Super Bowl 2022 è su DAZN (Si apre in una nuova scheda) DAZN permette di abbonarsi anche per un solo mese, quindi potrete disdire subito dopo la partita Milan-Chelsea, se non siete più interessati. Per un costo molto contenuto avrete accesso alla maggior parte delle partite del campionato Champions League di questa stagione, insieme a tantissimi altri eventi sportivi, dal calcio al tennis e così via.

Le migliori VPN gratuite (Si apre in una nuova scheda)

Le migliori VPN per Mac (Si apre in una nuova scheda)

Le migliori VPN per router (Si apre in una nuova scheda)

Milan-Chelsea streaming: come vederla dall'estero e su canali esteri dall'Italia

La localizzazione geografica porta spesso disagi. Potreste trovarvi in un paese in cui Amazon Prime, Sky e Now TV non trasmettono Milan-Chelsea in streaming oppure, trovandovi in Italia, non avere accesso al vostro servizio streaming preferito. Avreste quindi pagato dei servizi e non potrete sfruttarli al pieno delle proprie potenzialità.

L'utilizzo di una VPN consente di aggirare queste restrizioni indipendentemente da dove vi troviate.

Esistono tantissime VPN tra cui scegliere, ma noi riteniamo che la più affidabile, sicura e semplice da usare sia NordVPN. È compatibile con numerosi dispositivi, come Apple TV, PlayStation, Amazon Fire TV, Xbox, iOS e Android.

Dovete tuttavia tener presente che il tentativo di aggirare le restrizioni geografiche utilizzando una VPN è espressamente vietato nei termini e nelle condizioni d'uso di molte piattaforme streaming. La scelta di utilizzare una VPN è quindi a vostro rischio e pericolo.

L'uso di una VPN consente inoltre di usufruire di servizi altrimenti non disponibili nel nostro Paese.

(Si apre in una nuova scheda) Abbonati a NordVPN... Per vedere Milan-Chelsea in streaming dall'estero vi servirà una VPN. Tramite l’utilizzo di una VPN (Si apre in una nuova scheda)è possibile modificare l’indirizzo IP del proprio dispositivo tramite il collegamento a server di tutto il mondo, evitando così il blocco geografico, in quanto il vostro dispositivo risulterà in tutto e per tutto connesso da un altro territorio. Abbiamo potuto testare centinaia di diverse VPN, possiamo quindi garantirvi che andrete a colpo sicuro con NordVPN (Si apre in una nuova scheda), la miglior VPN (Si apre in una nuova scheda) disponibile al momento. Oltre al fatto che NordVPN disponga di una prova di 30 giorni entro la quale potrete venire completamente rimborsati del vostro acquisto (Si apre in una nuova scheda), lo abbiamo classificato come #1 per la velocità di connessione, affidabilità della sua sicurezza e semplicità di utilizzo. NordVPN può essere utilizzato su molti dispositivi diversi contemporaneamente, tra cui Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, smartphone Android, iPad e tablet. Date un’occhiata a NordVPN (Si apre in una nuova scheda), sconto del 68% con il piano biennale.

Abbiamo testato e recensito VPN nel rispetto della normativa vigente e prettamente per scopi ricreativi, ad esempio:

1. Accedere a servizi di altri Paesi (nel rispetto dei termini e delle condizioni del servizio cui si accede);

2. Proteggere la propria sicurezza e aumentare la propria privacy online;

Non supportiamo in alcun modo utilizzi illegali o fraudolenti dei servizi VPN.

L’utilizzo di VPN per accedere a contenuti pirata non è in nessun modo approvato da Future Publishing.