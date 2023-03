Sapere come fare screenshot su Mac è una skill fondamentale che, prima o poi, vi tornerà utile. Anche se in questo momento non ne sentite il bisogno, infatti, arriverà sicuramente un momento in cui vorrete o dovrete effettuare uno screenshot di una schermata del vostro computer Mac .

Fortunatamente si tratta di una procedura molto semplice, sia che si utilizzi macOS Monterey , sia che si utilizzi macOS Ventura , ed è uno strumento versatile: si può infatti scattare l’istantanea di una finestra aperta, dell’'intero schermo o solo di una porzione specifica dello schermo. Inoltre, è possibile utilizzare lo stesso strumento anche per effettuare una registrazione video dello schermo o per annotare le schermate prima di inviarle a un amico o a un collega.

In questa guida vi forniremo tutti i dettagli su come fare uno screenshot su un Mac e vi mostreremo come sfruttare al meglio lo strumento Screenshot di macOS. In breve tempo, vi ritroverete a scattare un’istantanea su Mac come un vero e proprio mago del computer.

Passaggi per effettuare uno screenshot su Mac

Scegliete il tipo di screenshot che desiderate realizzare

Utilizzate la rispettiva scorciatoia da tastiera, OPPURE…

Aprite Screenshot

Salvate, modificate o condividete la cattura dello schermo

Come fare screenshot con le scorciatoie da tastiera

Esistono due modi per fare screenshot su Mac, ma l'uso delle scorciatoie da tastiera è di gran lunga il più semplice e veloce.

1. Trovate la scorciatoia per il formato di screenshot desiderato (Image: © Apple) Se desiderate catturare l’intera schermata, premete contemporaneamente i tasti Maiusc, Command e 3. Se invece volete ritagliare un'area specifica dello schermo, premete i tasti Maiusc, Command e 4. In questo modo il vostro mouse si trasformerà in una croce e, cliccando, si può trascinare il mouse e disegnare l'area che si desidera catturare.

Altre scorciatoie da tastiera disponibili includono azioni per catturare una finestra o la barra dei menu, oppure per catturare un menu e le voci di menu; è inoltre possibile utilizzare le scorciatoie da tastiera per aprire lo strumento 'Screenshot' e catturare la Touch Bar, se disponibile.

Le scorciatoie da tastiera sono personalizzabili accedendo al menu Apple e scegliendo Preferenze di Sistema. Da qui, selezionate Tastiera > Abbreviazioni.

Guida all’utilizzo dello strumento Screenshot

1. Aprite Screenshot (Image: © Apple) Ci sono diversi modi per aprire lo strumento Screenshot di macOS. Su tutti i Mac, è possibile premere i tasti Maiusc + Command + 5 o utilizzare il Launchpad. Sui modelli di MacBook Pro compatibili, è possibile aprirlo anche direttamente dalla Touch Bar.

2. Scegliere il tipo di screenshot che si desidera fare (Image: © Apple) Lo strumento Screenshot prevede cinque opzioni. Queste opzioni includono la cattura dell'intero schermo, la cattura di una finestra o la cattura di una porzione dello schermo per gli screenshot. Per la registrazione video, è possibile scegliere se registrare l'intero schermo o solo una parte di esso. Selezionate l’opzione che desiderate.

Per effettuare uno screenshot o avviare una registrazione dello schermo:

Per catturare l'intera schermata o una parte di essa: Fare clic su "Cattura".

Per catturare una finestra: Spostare il cursore sulla finestra, quindi fare clic sulla finestra.

Per avviare una registrazione: Fare clic su "Registra". Per interrompere la registrazione, fare clic sul pulsante "Interrompi registrazione" nella barra dei menu.

3. Regolare le impostazioni degli screenshot (facoltativo) (Image: © Future) Fare clic su Opzioni per visualizzare le impostazioni aggiuntive. Le opzioni disponibili variano a seconda che si stia facendo uno screenshot o una registrazione dello schermo. Tra le opzioni disponibili vi sono la posizione di salvataggio del file e la possibilità di aggiungere un ritardo temporale. È anche possibile scegliere di mostrare i puntatori o i clic del mouse nella schermata o nella registrazione video. Inoltre, se attivata, l'opzione "Mostra miniatura fluttuante" fa apparire temporaneamente una miniatura dello screenshot o del video completato nell'angolo in basso a destra dello schermo. Si ha qualche secondo per trascinare questa miniatura in un documento, per contrassegnarla o per condividerla.

Le opzioni delle miniature includono:

Spostare il cursore verso destra per salvare immediatamente il file e farlo sparire.

Trascinare la miniatura in un documento, un'e-mail, una nota o una finestra del Finder.

Fare clic sulla miniatura per aprire una finestra in cui è possibile contrassegnare l'immagine, tagliare la registrazione o condividerla.

Come cambiare il formato e la posizione di salvataggio degli screenshot

Se si utilizza una versione di macOS precedente a macOS Mojave, seguire le seguenti istruzioni per modificare il tipo e la posizione dei file.

1. Aprite il Terminale e cambiate il formato dei file (Image: © Shutterstock) Per impostazione predefinita, OS X salva gli screenshot come file .png, che possono essere modificati in jpg o in altre estensioni supportate. È sufficiente aprire il Terminale dal Launchpad o in Applicazioni > Utilità > Terminale, quindi inserire il seguente comando:

defaults write com.apple.screencapture type XXX

Potete sostituire 'XXX' con il formato di file che preferite.

2. Procedete con la richiesta di cambiare la posizione di salvataggio del file (Image: © Shutterstock) Di default, le schermate vengono salvate sulla scrivania del Mac con la data e l'ora come nome del file. Tuttavia, questo può diventare molto scomodo col passare del tempo. Per modificare tale impostazione, aprite il Terminale e digitate il seguente comando:

defaults write com.apple.screencapture location

Quindi, inserite il percorso della nuova cartella in cui volete salvare gli screenshot, oppure trascinatela nella finestra del Terminale.

3. Premete Return e caricate la nuova impostazione Assicuratevi di premere il tasto Return dopo ogni comando. Quindi, inserite un ultimo comando per caricare la nuova impostazione:

killall SystemUIServer

FAQ

Come si fa a fare uno screenshot su un Mac usando una tastiera Windows? Se si utilizza una tastiera Windows con il Mac, è possibile utilizzare le scorciatoie da tastiera elencate sopra. Tuttavia, in quanto le tastiere Windows non dispongono del tasto Command (⌘), bisogna premere il tasto Windows (che contiene l'icona di Windows).

(Image credit: Apple)