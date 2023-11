L'aggiornamento di watchOS risolve i problemi di autonomia degli Apple Watch

The Apple Watch 9 is one of the models affected

Se avete riscontrato una scarsa durata della batteria sul vostro Apple Watch 9 o su un modello precedente da quando è uscito watchOS 10.1 vi informiamo che è in arrivo un aggiornamento software per risolvere il problema.

Una nota interna di Apple inviata ai fornitori di servizi e pubblicata da MacRumors, sostiene che l'azienda rilascerà una patch per riportare l'autonomia alla normalità. Tuttavia la nota non fornisce ulteriori dettagli, quindi non sappiamo dirvi altro.

Non si sa da cosa sia scaturito il problema, quante persone ne siano state colpite o cosa farà la patch per migliorare la situazione, ma almeno siamo certi che verrà risolto a breve.

Detto questo, nei giorni scorsi sono comparsi diversi post che segnalavano il problema su Reddit e sul forum di Supporto ufficiale Apple. Il calo di autonomia sembra aver afflitto diversi modelli, tra cui l'Apple Watch Ultra 2, e si è manifestato dopo l'installazione di watchOS 10.1.

Bug del software

Naturalmente, watchOS 10.1 doveva risolvere i bug piuttosto che introdurne di nuovi. Inoltre, ha abilitato la nuova funzione Double Tap disponibile unicamente su Apple Watch 9 e Apple Watch Ultra 2.

I bug sono abbastanza comuni con aggiornamenti di questo tipo ed è raro che venga rilasciato un update che non presenti alcun problema, ma è comunque una bella scocciatura per chi usa regolarmente lo smartwatch e ha installato subito l'aggiornamento.

È difficile stabilire quante persone stiano riscontrando questo bug, ma in base ai post che abbiamo linkato sopra non sembra trattarsi di casi isolati. La nostra recensione dell'Apple Watch 9 è stata scritta utilizzando watchOS 10, quindi non contiene alcun riferimento al problema della batteria.

Non sappiamo quanto manca per il rilascio della patch, ma nel frattempo siamo ancora in attesa di una soluzione per il bug che fa spegnere misteriosamente alcuni iPhone durante la notte, probabilmente introdotto con il roll out di iOS 17.0.3.

