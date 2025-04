Galaxy Watch, Samsung vuole usare l’IA per aiutarti a combattere l’apnea notturna

Samsung ha annunciato un progetto ambizioso per potenziare le funzionalità legate all’apnea notturna sui suoi smartwatch, andando oltre la semplice rilevazione e puntando a un supporto attivo nella gestione del disturbo.

Presentato l’8 aprile, il progetto nasce dalla collaborazione con la Stanford University e Stanford Medicine e ha l’obiettivo di sviluppare una soluzione sanitaria innovativa basata sul rilevamento dell’apnea ostruttiva del sonno, già presente su dispositivi come Galaxy Watch Ultra e Galaxy Watch 7.

Secondo Samsung, lo studio servirà a esplorare nuove modalità per migliorare questa funzione, permettendo interventi tempestivi e più efficaci per il benessere del sonno. L’idea è quella di sfruttare l’intelligenza artificiale non solo per segnalare il problema, ma per fornire strumenti concreti che aiutino gli utenti a convivere meglio con la patologia.

Samsung non dorme mai

Forse l’aspetto più interessante è che Samsung cita esplicitamente l’intelligenza artificiale tra le tecnologie che intende sfruttare per offrire agli utenti “gli strumenti migliori possibili per migliorare la salute del sonno”.

La funzione dedicata all’apnea notturna è stata recentemente certificata anche in Brasile e sarà disponibile nel Paese da aprile, portando a 29 il numero totale di territori in cui è supportata.

L’obiettivo è individuare tempestivamente i segnali dell’apnea del sonno per prevenirne le complicazioni a lungo termine - una missione condivisa anche da Apple, che ha introdotto una funzione simile nei suoi modelli di Apple Watch di fascia alta lo scorso anno.

Secondo le stime, oltre un miliardo di persone nel mondo soffre di apnea notturna, spesso senza saperlo. Si tratta di una condizione in cui la respirazione si interrompe brevemente durante il sonno, riducendo l’apporto di ossigeno all’organismo. Se non diagnosticata, può portare a problemi seri come ipertensione, diabete di tipo 2 e patologie cardiache.

Le ambizioni di Samsung sembrano andare ben oltre la semplice rilevazione: in futuro, l’obiettivo è monitorare e, magari, prevenire il disturbo. Nel frattempo, si avvicina anche l’annuncio del nuovo Galaxy Watch 8, che potrebbe arrivare questa estate insieme a una versione più classica.