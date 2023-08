Apple Watch 9 non avrà (quasi) niente di nuovo rispetto al Watch 8

An Apple Watch 8

Cosa possiamo aspettarci dall'Apple Watch 9? Secondo le indiscrezioni circolate finora non ci saranno grandi aggiornamenti, a parte un aumento delle prestazioni piuttosto significativo, quindi è meglio mantenere basse le aspettative.

L'ultimo leak che riguarda Watch 9 proviene dal social cinese Weibo ed è stato diffuso dal noto sito specializzato in prodotti Apple MacRumors. Il leaker afferma che l'Apple Watch 9 rimarrà "sostanzialmente invariato" rispetto al precedente Apple Watch 8 (processore a parte).

Abbiamo già parlato dell'aggiornamento del processore: secondo le indiscrezioni, il chipset S9 che troveremo all'interno dell'Apple Watch 9 sarà sostanzialmente più veloce dell'S8, dell'S7 e dell'S6 che lo hanno preceduto.

Un processore migliore e più efficiente significa ovviamente anche una migliore durata della batteria, oltre alla possibilità di gestire app più pesanti. A quanto pare, il nuovo processore sarà basato sul chip Apple A15, introdotto con la gamma iPhone 13 nel 2021.

Niente di nuovo, o quasi

Sembra che non ci saranno grandi cambiamenti rispetto all'Apple Watch 8, che a sua volta era un aggiornamento piuttosto incrementale rispetto al modello precedente.

Tuttavia, molto probabilmente Apple introdurrà nuovi quadranti, cinturini e colori. Solo pochi giorni fa abbiamo sentito un'indiscrezione secondo la quale l'Apple Watch 9 sarebbe stato disponibile in una nuova tonalità rosa, forse ispirata al recente film Barbie (o forse no).

Per quanto riguarda la data di uscita di Apple Watch 9 si prevede un lancio entro il mese prossimo, insieme ai nuovi iPhone 15. Per ora la data più quotata rimane il 13 settembre, ma non è ancora stata confermata.

Si parla anche del possibile arrivo di un nuovo iPad mini, quindi potrebbe essere una giornata importante per i nuovi prodotti Apple. Naturalmente seguiremo l'evento in diretta e condivideremo con voi le nostre opinioni sull'Apple Watch 9.