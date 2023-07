Barbie, quando esce in streaming?

Barbie lands in theaters in mid-2023.

Se vi state chiedendo dove vedere Barbie in streaming a casa vostra, purtroppo non è stato ancora rivelato nulla di concreto sulla data e la piattaforma di uscita. Tuttavia, possiamo fare alcune ipotesi basate sulle ultime novità.

Warner. Bros Discovery (WBD) non ha ancora fatto alcun annuncio ufficiale, ma dato che è proprietaria della piattaforma streaming Max, è quasi certo che Barbie sarà disponibile in streaming sul servizio quando verrà tolto dalla programmazione dei cinema.

Dato che il servizio Max non è ancora disponibile nel nostro Paese, in molti si staranno chiedendo quando esce Barbie in streaming in Italia, ma soprattutto dove. Come già accennato, il film è prodotto da Warner Bros, quindi non esordirà su Netflix. In Italia, infatti, i film e le serie TV uscite su Max sono finora state trasmesse su Sky e NOW.

Quando esce Barbie in streaming?

Il famosissimo film con Margot Robbie è uscito nelle sale cinematografiche il 21 luglio: utilizzando questa data come punto di partenza, possiamo guardare ai precedenti programmi di uscita di WBD per provare a prevedere quando potrebbe essere disponibile in streaming.

Warner Bros fa passare solitamente circa 60 giorni prima di rendere disponibili i film in streaming. Per esempio Shazam! Furia degli dei e La casa – Il risveglio del male sono usciti su Max proprio due mesi dopo la loro uscita al cinema.

In base a questo potremmo aspettarci che Barbie arrivi su Max (e Sky) già il 27 settembre, impiegando tra i 64 e i 98 giorni.

Un'uscita autunnale tra settembre e ottobre ha senso per Barbie, ma naturalmente questa data posticcia potrebbe essere spostata più avanti.