Xbox Game Studios: ci sono ancora molti giochi non annunciati

Il capo di Xbox Game Studios, Craig Duncan, afferma che ci sono ancora diversi titoli in sviluppo non annunciati.

Duncan conferma di aver già giocato ad alcuni di questi progetti.

Ha anche commentato l'annuncio di Nintendo Switch 2, dicendo di essere sempre "curioso ed entusiasta" delle novità di Nintendo.

Secondo Craig Duncan, capo di Xbox Game Studios, ci sono ancora molti giochi in sviluppo che non sono stati annunciati.

Durante l'ultimo episodio dell'Xbox Podcast, Duncan ha parlato dell'uscita di Avowed e ha fornito aggiornamenti sui titoli in arrivo nel 2025 e oltre, tra cui South of Midnight, Ninja Gaiden 4, Doom: The Dark Ages e Clair Obscur: Expedition 33.

Alla domanda su cosa stesse giocando di recente, Duncan ha rivelato di aver provato "un bel po’" di giochi in fase di sviluppo che non sono stati ancora mostrati al pubblico. "Passo molto tempo a giocare ai nostri titoli. Abbiamo un sacco di cose che non abbiamo annunciato, quindi mi dedico parecchio a questo."

Non c'è ancora una data ufficiale, ma è probabile che un Xbox Showcase venga organizzato quest'estate, con nuovi annunci di gioco.

Duncan ha anche detto di essere impaziente di provare Clair Obscur: Expedition 33, l'RPG a turni in uscita il 24 aprile, e ha commentato l'annuncio di Nintendo Switch 2, affermando di essere sempre "curioso ed entusiasta" di ciò che fa Nintendo. Tuttavia, non ha fornito ulteriori indizi su eventuali giochi Xbox in arrivo sulla console, nonostante le dichiarazioni del CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, su una possibile collaborazione.

Infine, è stato confermato che Fable, sviluppato da Playground Games, è stato rinviato al 2026. Duncan ha spiegato che lo sviluppo sta procedendo bene, ma il team vuole prendersi più tempo per rifinire il gioco. Originariamente previsto per il 2025, Fable ha recentemente mostrato un nuovo gameplay pre-alpha, con il protagonista che esplora un mondo fantasy e affronta una varietà di mostri in combattimento.