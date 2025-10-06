Xbox Cloud Gaming gratuito con pubblicità in arrivo da Microsoft

Microsoft sta testando internamente un tier di Xbox Cloud Gaming con pubblicità

Il tier sarà gratuito e non richiederà un abbonamento Xbox Game Pass

Tuttavia, le sessioni saranno probabilmente limitate e includeranno pubblicità prima di iniziare a giocare

Microsoft potrebbe essere pronta a lanciare un tier gratuito di Xbox Cloud Gaming supportato da pubblicità.

Un report di The Verge rivela che Microsoft sta testando internamente questo tier supportato da pubblicità, con cui i dipendenti dell'azienda possono trasmettere in streaming titoli selezionati senza necessità di un abbonamento Xbox Game Pass. Il lato negativo è che i giocatori devono guardare alcuni annunci pubblicitari prima di giocare.

Fonti hanno riferito a The Verge che il tier supportato da pubblicità include alcuni giochi che i giocatori potrebbero possedere, oltre a titoli presenti nelle promozioni Free Play Days (essenzialmente una demo di un gioco, solitamente disponibile per un periodo limitato), e anche Xbox Retro Classics. Si tratta del catalogo di titoli retro di Activision degli anni '80 e '90.

Secondo queste fonti, questo tier gratuito di Xbox Cloud Gaming riproduce circa due minuti di pubblicità prima di consentire ai giocatori di trasmettere in streaming i giochi tramite il servizio. Le sessioni sembrano anche essere limitate a un'ora, con un totale di cinque ore gratuite disponibili al mese. Tuttavia, questo potrebbe cambiare se la funzione venisse lanciata ufficialmente sulle console Xbox.

Non ci sono ancora informazioni su una data di lancio per questo tier gratuito, ma a quanto pare entrerà presto in fase di test pubblico (probabilmente tramite Xbox Insider) e sarà disponibile su Xbox Series X, Series S, Xbox One, PC, dispositivi portatili e browser.

Sebbene un tier gratuito di Xbox Cloud Gaming supportato da pubblicità sembri di per sé un annuncio innocuo, le notizie della sua esistenza non potevano arrivare in un momento peggiore. Microsoft ha recentemente confermato cambiamenti radicali e aumenti di prezzo per i tier di Xbox Game Pass. La reazione dei consumatori è stata così forte che il sito web Xbox è andato in crash sotto il peso dei giocatori che si affrettavano a disdire l'abbonamento.

Non è passato molto tempo nemmeno da quando Microsoft ha confermato un altro round di aumenti di prezzo per le console Xbox Series X e Series S negli Stati Uniti. Microsoft ha dichiarato che gli aumenti sono dovuti a cambiamenti nell’ambiente macroeconomico, ma la reputazione del marchio ne ha probabilmente risentito.