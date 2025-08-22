Where Winds Meet, il GDR fantasy cinese ha finalmente una data di uscita

Everstone Studio ha finalmente svelato la data di uscita di Where Winds Meet, il suo attesissimo action-adventure open world.

Annunciato durante la Gamescom 2025, il gioco di ruolo fantasy cinese arriverà il 14 novembre 2025 su PlayStation 5 e PC.

Ambientato nella Cina del X secolo, durante il periodo delle Cinque Dinastie e Dieci Regni, Everstone lo descrive come «il primo ARPG open world originale in stile Wuxia, capace di fondere senza soluzione di continuità i temi del Wuxia con il gameplay a mondo aperto».

Il titolo includerà autentici elementi fantasy orientali, oltre 20 regioni distinte da esplorare e più di 10.000 NPC unici, ciascuno dotato di personalità propria e reazioni specifiche alle azioni del giocatore.

Where Winds Meet - Release Date Trailer - YouTube Watch On

«Nel regno di Where Winds Meet diventerete un giovane eroe marziale che si addentra nel turbolento Jianghu. Dal cuore vibrante della capitale imperiale agli angoli nascosti delle terre dimenticate, ogni sentiero è ricco di segreti, paesaggi e storie in attesa di essere svelati», recita la descrizione ufficiale del gioco.

«In questo mondo, la libertà è tutta nelle vostre mani. Non esiste un unico percorso da seguire: potrete scegliere se diventare un eroe o un agente del caos, e il mondo reagirà alle vostre decisioni. Create disordine, infrangete la legge e affrontate taglie, inseguimenti o persino la prigione. In alternativa, potrete intraprendere una via più nobile: stringere amicizie con i villaggi, forgiare alleanze e costruirvi una reputazione da eroe del mondo Wuxia. Al di là della storia principale, una rete di sottotrame frammentate e nascoste vi guiderà alla scoperta del lato più oscuro del lore e delle verità celate sparse per la terra».

Ispirato al genere Wuxia, il titolo offrirà 40 diverse Arti Mistiche Marziali da padroneggiare, tra cui Tai Chi, Toad Style e Lion’s Roar, oltre ad altre che potranno essere apprese esplorando il mondo.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

I giocatori potranno inoltre combinare armi, arti mistiche e tecniche apprese da diverse scuole, ispirate tanto ai movimenti del Kung Fu tradizionale quanto agli stili marziali più fantastici, per creare approcci e strategie di combattimento unici.

Where Winds Meet è già disponibile al preordine su PS5, anche in un bundle esclusivo che include un pacchetto di abiti personalizzabili e uno sfondo name-card esclusivo per PS5.

Gli utenti PC possono invece aggiungerlo alla wishlist su Steam e su Epic Games Store. Il gioco sarà free-to-play al lancio.