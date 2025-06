Warner Bros. Games si rifà il look: nascono quattro divisioni per le sue saghe più potenti

Warner Bros. Games ha annunciato una ristrutturazione interna che porterà alla nascita di quattro divisioni autonome, ognuna focalizzata su un franchise chiave: Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat e l’universo DC. La nuova strategia punta a consolidare le risorse intorno ai marchi più forti dell’azienda.

Yves Lachance, ex capo di Warner Bros Games Montréal, guiderà le divisioni Harry Potter e Game of Thrones, mentre Shaun Himmerick di NetherRealm Studios sarà responsabile dei titoli legati a Mortal Kombat e DC. Il cambiamento arriva in un momento delicato: pochi mesi fa Warner Bros. ha chiuso tre studi interni, tra cui Monolith Productions (autori di Shadow of Mordor), Player First Games (MultiVersus) e WB San Diego. Annullato anche il gioco su Wonder Woman.

Il CEO di Warner Bros. Discovery per streaming e videogiochi, J.B. Perrette, ha commentato così la nuova direzione: “Siamo la casa di alcune delle IP più amate al mondo e stiamo ottimizzando la nostra struttura per creare piani a lungo termine capaci di entusiasmare fan e giocatori”. L’intero settore gaming sarà gestito dalla futura divisione WBD Streaming & Studios, dopo la scissione societaria prevista per il 2026.

L’obiettivo è chiaro: trasformare i franchise di punta in piattaforme videoludiche solide e continuative, con un focus sulla qualità e sulla pianificazione a lungo termine.