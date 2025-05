Ubisoft rinvia i suoi prossimi grandi giochi: "Vogliamo la qualità, non la fretta"

Dopo il successo di Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft ha confermato il rinvio di diversi titoli non ancora annunciati per garantire una qualità superiore nei progetti futuri. La notizia arriva direttamente dall’ultimo report finanziario della compagnia (via Eurogamer), dove il CEO Yves Guillemot ha parlato apertamente della strategia.

I giochi posticipati appartengono ai franchise più importanti dell’azienda, tra cui Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six, The Division e Ghost Recon. Guillemot ha indicato proprio il rinvio di Assassin’s Creed Shadows come esempio virtuoso, definendolo "una buona decisione" che ha permesso al team di "offrire un titolo di alta qualità."

"Dopo una revisione approfondita del nostro catalogo, svolta tra ottobre e dicembre, il Gruppo ha deciso di concedere ulteriore tempo di sviluppo ad alcune delle sue produzioni più ambiziose per garantire le migliori condizioni di successo", ha dichiarato Ubisoft. "Questa scelta si è già rivelata vantaggiosa per la qualità di Assassin’s Creed Shadows."

I nuovi giochi slitteranno dunque oltre l’anno fiscale in corso, che termina il 31 marzo 2026, e arriveranno tra aprile 2026 e marzo 2028, spalmati sui due esercizi fiscali successivi.

"A seguito della revisione del nostro piano di uscite, abbiamo deciso di concedere più tempo di sviluppo ad alcune delle nostre produzioni principali per creare le condizioni ottimali per il successo", ha ribadito Guillemot. "Di conseguenza, gli anni fiscali 2026-27 e 2027-28 vedranno l’arrivo di contenuti significativi legati ai nostri brand più grandi."

Tra i giochi che potrebbero essere coinvolti nei rinvii, è lecito aspettarsi Assassin’s Creed Codename Hexe, Assassin’s Creed Jade, The Division Resurgence e il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo.