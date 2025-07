Tony Hawk chiarisce il caso Bam Margera in Pro Skater 3+4: “Non ho imposto nulla”

Tony Hawk ha smentito le voci secondo cui avrebbe obbligato Activision a includere Bam Margera in Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, affermando invece di essere semplicemente grato che la casa di sviluppo abbia accettato la proposta, nonostante i tempi strettissimi.

La questione è emersa nei mesi scorsi, quando si è scoperto che Margera sarebbe stato l’unico skater originale di THPS 3 inizialmente assente dal cast del remake. La notizia ha deluso molti fan, che hanno chiesto ad Activision di inserirlo nel gioco.

Secondo il podcast The Live Club, Hawk avrebbe contattato direttamente Activision quando lo sviluppo era ormai completo, sostenendo che Bam andasse incluso. La ricostruzione riportava che Hawk avrebbe insistito fino a far volare Margera negli studi per la scansione e l'inserimento nel titolo.

Tuttavia, parlando con Polygon, Tony Hawk ha ridimensionato quei racconti: “Non sono un dittatore nella gestione del gioco,” ha dichiarato. “Ma ho sentito recentemente Bam, sta bene, è motivato e sta tornando a skateare. Ho pensato che sarebbe stato bello riportare quella energia nel gioco.”

Hawk ha confermato che si è trattato di una decisione molto all’ultimo minuto, ringraziando sia Margera per la disponibilità, sia Activision per aver accolto la proposta. La scansione del personaggio, ha spiegato, è avvenuta in tempi record, anche se il personaggio non avrà voce in caso di cadute o errori nei trick, proprio a causa della tempistica ristretta.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 uscirà il 11 luglio 2025, con accesso anticipato dal 8 luglio per chi acquista le edizioni Digital Deluxe o Collector’s. Il gioco offrirà multiplayer online cross-platform ed è atteso su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Battle.net, Windows e Steam). Sarà incluso al day one su Game Pass Ultimate e PC Game Pass.