The Last of Us 2 ora si può giocare in ordine cronologico

n nuovo aggiornamento gratuito per The Last of Us Part II Remastered introduce la possibilità di rigiocare l’intera campagna in ordine cronologico, anziché secondo la struttura non lineare originale. Disponibile da oggi su PS5 (patch 2.1.0) e PC via Steam ed Epic Games Store (patch 1.5), l'update include anche nuove skin e miglioramenti tecnici.

Come spiegato da Jonathon Dornbush di Naughty Dog, la modalità cronologica consente di “seguire in modo più chiaro lo sviluppo della storia”, come il passaggio da un regalo a un momento chiave emotivo o le interazioni indirette tra Ellie e Abby nei loro percorsi paralleli attraverso Seattle.

L'aggiornamento include anche due skin inedite per la modalità No Return: Joel vestito come Nathan Drake e Tommy nei panni di Sam Drake, parte dei festeggiamenti per il 40° anniversario di Naughty Dog.

Nel frattempo, lo studio è al lavoro su Intergalactic: The Heretic Prophet, il nuovo action sci-fi con colonna sonora firmata da Trent Reznor e Atticus Ross, previsto dopo il reveal ai The Game Awards 2024. Il protagonista sarà Jordan A. Mun, un cacciatore di taglie bloccato sul misterioso pianeta Sempiria.