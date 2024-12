The Game Awards 2024: tutti gli annunci e trailer, da Elden Ring al nuovo The Witcher

I The Game Awards 2024 sono finalmente arrivati, pronti a concludere un anno che ha offerto piccole sorprese, mantenendo però una sostanziale continuità con le tendenze già consolidate nel 2023 (e non sempre in senso positivo).

La serata non è solo un’occasione per celebrare i vincitori delle varie categorie, ma rappresenta anche una vetrina importante per svelare novità sui titoli più attesi. Negli anni passati, sul palco di questo evento abbiamo assistito a rivelazioni come Hellblade II, Death Stranding 2, Monster Hunter Wilds e altri progetti entusiasmanti.

Quest’anno sappiamo già che Mafia: The Old Country e Borderlands 4 saranno protagonisti della serata, ma restano ancora tanti misteri da scoprire. Come sempre, noi di SpazioGames saremo al vostro fianco per seguire l’evento in diretta, riportandovi in questo recap tutti gli annunci più rilevanti e i trailer da non perdere.

NINJA GAIDEN: Ragebound | Reveal trailer | Coming Summer 2025 - YouTube Watch On

Ninja Gaiden Ragebound

Durante il pre-show dei The Game Awards 2024, gli sviluppatori di Blasphemous hanno svelato Ninja Gaiden: Ragebound, un nuovo capitolo della celebre serie. Pubblicato da Dotemu, il gioco è un platform d'azione a scorrimento laterale in 2D che richiama la trilogia originale per NES. L'uscita è prevista per l'estate 2025 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.

Dave the Diver In the Jungle Reveal Trailer The Game Awards 2024 - YouTube Watch On

Dave the Diver: In The Jungle

Il rinomato gioco che unisce immersioni subacquee e gestione di un sushi bar si prepara a espandersi con una nuova ambientazione nella giungla. Questa prossima avventura introdurrà scenari inesplorati e, con ogni probabilità, nuove specie di pesci da catturare e aggiungere al menu del ristorante. L'uscita è prevista per la fine del 2025.

Thick As Thieves - Announce Trailer - YouTube Watch On

Thick as Thieves

Il celebre Warren Spector ha svelato un nuovo gioco multiplayer immersive-sim, che promette un'esperienza unica combinando personaggi dotati di abilità distintive con un gameplay incentrato sulla furtività. Le meccaniche stealth, che richiamano le radici del creatore e l'eredità lasciata da titoli iconici come Deus Ex, sembrano essere al centro dell'azione.

Shadow Labyrinth – Reveal Trailer - YouTube Watch On

Shadow Labyrinth

Durante i The Game Awards 2024, Bandai Namco ha sorpreso il pubblico con l'annuncio di "Shadow Labyrinth", un'innovativa reinterpretazione del classico Pac-Man. Questo nuovo titolo, previsto per il 2025, trasforma l'iconico gioco arcade in un'avventura d'azione 2D in stile Metroidvania, ambientata in un contesto distopico. I giocatori vestiranno i panni di un guerriero solitario che si fa strada attraverso un labirinto post-apocalittico, affrontando mutanti e creature ostili. Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Steel Paws Reveal Trailer The Game Awards 2024 - YouTube Watch On

Steel Paws

Yu Suzuki, leggendario creatore di Shenmue, ha rivelato un nuovo progetto destinato al mercato mobile, che sta già attirando l'attenzione degli appassionati. Si tratta di un gioco che promette di portare il tocco narrativo e l'attenzione ai dettagli tipici delle sue opere in un formato pensato per smartphone e tablet.

Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, il trailer di presentazione ha mostrato un'ambientazione ricca di atmosfera e personaggi dallo stile unico. Il gameplay sembra mescolare elementi di esplorazione, risoluzione di enigmi e un sistema narrativo profondo, caratteristiche che ricordano le sue opere più celebri. Il titolo è previsto per il 2025 e sarà disponibile sia su dispositivi iOS che Android. Un progetto ambizioso che potrebbe ridefinire cosa significa avere un'esperienza di qualità su mobile.

Rematch - Official Reveal Trailer | The Game Awards 2024 - YouTube Watch On

Rematch

Gli sviluppatori di SIFU hanno sorpreso il pubblico svelando un gioco di calcio con un concept intrigante e originale. Il titolo si distingue per la sua impostazione unica: si controlla un singolo giocatore, con un'inquadratura che ricorda quella di Libero Grande, celebre gioco calcistico degli anni '90. Questo approccio mette il focus sull'abilità individuale e sull'immersione del giocatore, piuttosto che sulla gestione di un'intera squadra.

La direzione artistica porta con sé il marchio distintivo di SIFU, con palette cromatiche intense e uno stile visivo minimalista, che aggiunge carattere all'intera esperienza. I primi dettagli sul gameplay suggeriscono un mix di dinamiche sportive e riflessi tattici, per un’esperienza che promette di essere tanto accessibile quanto profonda. L'uscita è prevista per il 2025, e gli appassionati del genere sportivo sono già curiosi di vedere come gli sviluppatori daranno vita a questa particolare visione del calcio.

Solasta 2 - Official Reveal Trailer | The Game Awards 2024 - YouTube Watch On

Solasta 2

Un trailer ricco di incantesimi, ambientazioni suggestive e creature letali ha svelato nuovi dettagli su Solasta 2, sequel dell'apprezzato RPG tattico. Il video ha mostrato foreste dettagliate e un'atmosfera ricca di magia, anticipando le sfide che attendono i giocatori. Il titolo arriverà in accesso anticipato nel 2025 e una demo gratuita sarà disponibile a breve, offrendo un'anteprima delle novità che promettono di espandere le meccaniche del primo capitolo.

The Witcher IV — Cinematic Reveal Trailer | The Game Awards 2024 - YouTube Watch On

The Witcher IV

CD Projekt ha rivelato con un trailer realizzato in Unreal Engine 5, sfruttando una scheda RTX non ancora annunciata, il prossimo capitolo della celebre saga degli Strighi.

Dal video emerge che la protagonista sarà probabilmente Ciri, equipaggiata con le classiche due spade da Witcher, simbolo distintivo della serie. Il trailer si conclude con la voce inconfondibile di Geralt che, in un tono enigmatico, dichiara: "È tempo di un nuovo percorso, ci vediamo in giro". Una promessa che apre la strada a un'evoluzione della saga, lasciando i fan in attesa di ulteriori dettagli.

ELDEN RING NIGHTREIGN – REVEAL GAMEPLAY TRAILER - YouTube Watch On

Elden Ring: Nightreign

FromSoftware ha annunciato un nuovo gioco standalone chiaramente ispirato all'universo di Elden Ring, incentrato sulla figura del Night Lord.

Il titolo è previsto per il 2025 e sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox. Si tratterà di un action adventure con una forte componente cooperativa, promettendo di esplorare nuove storie e dinamiche all'interno del mondo oscuro e affascinante che ha reso Elden Ring un fenomeno globale.

FINAL FANTASY VII REBIRTH - PC ANNOUNCE TRAILER - YouTube Watch On

Final Fantasy VII Rebirth - Versione PC

La seconda parte delle avventure di Cloud e del suo gruppo, Final Fantasy VII Rebirth, farà il suo debutto su PC il 23 gennaio, portando avanti l'epico racconto con nuove emozioni e sorprese.

Announcement Trailer For a New Upcoming Game From genDESIGN | PS5 Games - YouTube Watch On

Il nuovo gioco di Fumito Ueda

Fumito Ueda torna a mostrarsi con un nuovo progetto, questa volta sotto l'etichetta di Epic Games.

Le atmosfere, in pieno stile Ueda, evocano subito il suo inconfondibile tocco artistico, anche se stavolta virano verso un mondo più "robotico". Appena guarderete il trailer, sarà immediato il collegamento con le sue opere passate.

Il video combina scene cinematiche e spezzoni di gameplay, offrendo un assaggio del mondo suggestivo che ci aspetta. Per ora, il progetto non ha ancora un titolo ufficiale.

The Outer Worlds 2: First Gameplay Trailer - YouTube Watch On

The Outer Worlds 2

Obsidian torna a parlare di The Outer Worlds 2, mostrando per la prima volta il gameplay in un nuovo trailer. Lo stile inconfondibile del titolo, con il suo umorismo pungente e il gameplay in soggettiva, è più evidente che mai.

Il lancio è previsto per il 2025, e il gioco arriverà su PC, Xbox (incluso nel Game Pass) e PlayStation 5.

Split Fiction™ | Official Reveal Trailer - YouTube Watch On

Split Fiction

Josef Fares, già vincitore del GOTY 2021 con It Takes Two, torna alla ribalta con il suo nuovo gioco, che punta ancora una volta sull’esperienza cooperativa. Questa volta, i protagonisti saranno due scrittrici in competizione tra loro, entrambe impegnate a collaborare con una compagnia in grado di dare vita alle loro storie.

Gli scenari si preannunciano estremamente vari, riflettendo i capitoli delle opere delle due autrici: da ambientazioni futuristiche e tecnologiche a mondi fantastici popolati da draghi. L’idea è di offrire un’esperienza che si trasforma costantemente, mantenendo alta l’attenzione dei giocatori.

Come nei titoli precedenti di Fares, basterà acquistare una sola copia per giocare online con un amico. In un tono sempre diretto, il creatore ha sottolineato l’assenza di lootbox, microtransazioni o qualsiasi pratica poco trasparente, mostrando il suo tipico entusiasmo per il progetto.

BLACKFROST -- The Long Dark 2 -- Announcement Trailer - YouTube Watch On

The Long Dark II: Blackfrost

The Long Dark II: Blackfrost è stato svelato con un breve annuncio, mostrando un'ambientazione ancora una volta immersa in paesaggi innevati e glaciali. I fan del primo capitolo ritroveranno il fascino delle atmosfere isolate e pericolose che caratterizzano la serie. Il gioco sarà disponibile in accesso anticipato nel corso del 2026, promettendo un'esperienza avvincente per gli amanti del survival.

Borderlands 4 - Official First Look - YouTube Watch On

Borderlands 4

Randy Pitchford si è presentato sul palco per svelare Borderlands 4 in prima persona.

Il nuovo capitolo firmato Gearbox promette di mantenere il suo caratteristico caos, spaziando tra territori desolati e ambientazioni urbane. Lo stile grafico in cel-shading rimane un marchio di fabbrica, così come le sparatorie in prima persona e il design eccentrico dei personaggi che popolano il gioco.

L'uscita è prevista per il 2025.

New VIRTUA FIGHTER Project | World Premiere Trailer - YouTube Watch On

Virtua Fighter

SEGA riporta alla ribalta Virtua Fighter, annunciando il ritorno del celebre franchise di combattimento.

L'azienda promette di rivelare ulteriori dettagli molto presto, con un direct dedicato previsto nelle prossime ore, in cui scopriremo cosa ci aspetta per questa storica serie.

Project Century Reveal Trailer The Game Awards 2024 - YouTube Watch On

Project Century

Ambientato nella tumultuosa Cina del 1915, il nuovo progetto dei creatori di Like a Dragon ci immerge in un'atmosfera carica di tensione, tra combattimenti accesi e scontri all'arma bianca. L'azione promette di essere intensa e carica di drammaticità, con uno stile che mescola la narrazione profonda e il gameplay avvincente tipico del team di sviluppo.

Turok: Origins - Announcement Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

Turok Origins

Turok fa il suo ritorno con un nuovo gioco che sembra voler rendere omaggio alle sue radici. Il trailer mostrato ci immerge in un'atmosfera selvaggia e preistorica, con l'azione che punta chiaramente a catturare lo spirito originale della serie. Il titolo è previsto per PC, PS5 e Xbox, anche se al momento non è stata annunciata una data di uscita.

Onimusha Way of the Sword Reveal Trailer The Game Awards 2024 - YouTube Watch On

Onimusha: Way of the Sword

Capcom ha annunciato il ritorno di Onimusha con un trailer suggestivo che mostra alcune ambientazioni evocative e personaggi memorabili. Il nuovo capitolo della serie è previsto per il 2026 e sarà disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per ora non sono stati forniti molti dettagli sulla trama o sulle meccaniche, ma le prime immagini sembrano promettere un'avventura intensa e fedele alle radici del franchise.

The First Berserker: Khazan | Release Date Trailer | Begin Your Vengeance on March 27, 2025 - YouTube Watch On

The First Berserker: Khazan

Un nuovo sguardo su The First Berserker: Khazan ci immerge in un oscuro action RPG. Il protagonista, un guerriero risorto con sete di vendetta, si muove in un mondo inquietante abitato da creature terrificanti. Il gioco promette combattimenti intensi e un'ambientazione che mescola mito e brutalità. L'uscita è fissata per il 27 marzo.

Dying Light: The Beast — MEET THE BARON - THE GAME AWARDS 2024 TRAILER - YouTube Watch On

Dying Light: The Beast

Un aggiornamento sul gioco pieno di zombie, svelato inizialmente durante la Gamescom dello scorso agosto, ci mostra ancora una volta la sua visione apocalittica. L'uscita è prevista per l'estate del 2025.

Stage Fright Announcement Trailer (The Game Awards 2024) - YouTube Watch On

Stage Fright

Il team dietro Overcooked! collabora con Hello Games, che si occuperà della pubblicazione, per annunciare il loro nuovo progetto. L'atmosfera promette molto bene e vi consiglio di dare un'occhiata al trailer per farvi un'idea.

Il gioco offrirà un'esperienza cooperativa, inclusa la possibilità di giocare in split-screen.

[Game of Thrones: Kingsroad] Official Trailer - YouTube Watch On

Game of Thrones: Kings road

Finalmente sembra arrivare un gioco in grado di rappresentare al meglio le vicende epiche del mondo de Il Trono di Spade, permettendoci di interagire con personaggi iconici come Jon Snow, Lord Varys e Jaime Lannister.

L'uscita è prevista per il 2025, e si tratterà di un action RPG.

The Last of Us Part II Remastered - Announcement Trailer | PC Games - YouTube Watch On

The Last of Us Parte II - Arriva su PC

Il capolavoro di Naughty Dog si prepara finalmente a fare il suo debutto su PC, in una versione Remastered, con uscita fissata al 3 aprile 2025.

Sonic Racing: CrossWorlds - Cinematic Teaser Trailer - YouTube Watch On

Sonic Racing CrossWorlds

Solo un breve teaser è stato mostrato, con ulteriori dettagli previsti per il prossimo anno.

Mafia: The Old Country - The Initiation Trailer - YouTube Watch On

Mafia 4: The Old Country

Finalmente è stato mostrato un approfondimento sul nuovo capitolo di Mafia, sviluppato da Hangar 13, che promette di riportare in auge l’atmosfera iconica della serie.

Dispatch Reveal Trailer The Game Awards 2024 - YouTube Watch On

Dispatch

Aaron Paul e Laura Bailey sono saliti sul palco per presentare un nuovo gioco, spiegando di aver collaborato strettamente per portarlo alla vita. Il titolo, sviluppato da Adhoc Studio, si distingue per il suo stile visivo accattivante e arriverà nel 2025.

Okami sequel - Project Teaser Trailer - YouTube Watch On

Okami

Hideki Kamiya torna alla guida di Capcom per dirigere il sequel di Okami, presentato in grande stile con un'esibizione musicale mozzafiato sul palco.

Crimson Desert - Release Window Announcement Trailer | The Game Awards 2024 - YouTube Watch On

Crimson Desert

Un aggiornamento breve ma significativo arriva per il prossimo titolo di Pearl Abyss, che è stato confermato per la fine del 2025.

Intergalactic: The Heretic Prophet - Announcement Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

Intergalactic: The Heretic Prophet

Naughty Dog ha svelato il suo prossimo progetto, un titolo ambientato nello spazio che segnerà l'inizio di un nuovo franchise originale. Il gioco, diretto da Neil Druckmann, è in sviluppo dal 2020.