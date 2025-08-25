Team Cherry promette DLC ambiziosi dopo il lancio di Silksong

Team Cherry ha confermato di avere piani per aggiungere nuovi contenuti a Hollow Knight: Silksong dopo il lancio.

In un’intervista concessa a Bloomberg dopo l’annuncio della tanto attesa data d’uscita, i co-fondatori dello studio, Ari Gibson e William Pellen, hanno anticipato la volontà di pubblicare contenuti scaricabili (DLC) nei mesi e negli anni a venire.

«Il lancio è ovviamente molto emozionante», ha dichiarato Pellen. «Ma ciò che verrà dopo lo è altrettanto». Gibson ha aggiunto: «La cosa più interessante ora è pensare a cosa possiamo aggiungere. Abbiamo già un piano. Ammetto che alcune idee siano piuttosto ambiziose, ma speriamo di riuscire a realizzarle».

Il primo Hollow Knight aveva già ricevuto diversi aggiornamenti gratuiti post-lancio sotto forma di quattro DLC: Hidden Dreams, The Grimm Troupe, Lifeblood e Godmaster. L’auspicio è quindi che anche Silksong segua lo stesso percorso.

In caso vi fosse sfuggito, Hollow Knight: Silksong sarà disponibile dal 4 settembre 2025 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Asus ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X. L’annuncio è arrivato durante una trasmissione speciale in cui Team Cherry ha mostrato un gameplay trailer completo, con novità come il sistema di crafting, e ha confermato la presenza di oltre 40 boss leggendari.