Team Cherry promette DLC ambiziosi dopo il lancio di Silksong
Il team anticipa grandi novità post-release ispirate ai quattro contenuti gratuiti del primo Hollow Knight
Team Cherry ha confermato di avere piani per aggiungere nuovi contenuti a Hollow Knight: Silksong dopo il lancio.
In un’intervista concessa a Bloomberg dopo l’annuncio della tanto attesa data d’uscita, i co-fondatori dello studio, Ari Gibson e William Pellen, hanno anticipato la volontà di pubblicare contenuti scaricabili (DLC) nei mesi e negli anni a venire.
«Il lancio è ovviamente molto emozionante», ha dichiarato Pellen. «Ma ciò che verrà dopo lo è altrettanto». Gibson ha aggiunto: «La cosa più interessante ora è pensare a cosa possiamo aggiungere. Abbiamo già un piano. Ammetto che alcune idee siano piuttosto ambiziose, ma speriamo di riuscire a realizzarle».
Il primo Hollow Knight aveva già ricevuto diversi aggiornamenti gratuiti post-lancio sotto forma di quattro DLC: Hidden Dreams, The Grimm Troupe, Lifeblood e Godmaster. L’auspicio è quindi che anche Silksong segua lo stesso percorso.
In caso vi fosse sfuggito, Hollow Knight: Silksong sarà disponibile dal 4 settembre 2025 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Asus ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X. L’annuncio è arrivato durante una trasmissione speciale in cui Team Cherry ha mostrato un gameplay trailer completo, con novità come il sistema di crafting, e ha confermato la presenza di oltre 40 boss leggendari.
Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora.
Nato nel 1995 e cresciuto da due genitori nerd, non poteva che essere orientato fin dalla tenera età verso un mondo fatto di videogiochi e nuove tecnologie. Fin da piccolo ha sempre esplorato computer e gadget di ogni tipo, facendo crescere insieme a lui le sue passioni. Dopo aver completato gli studi, ha lavorato con diverse realtà editoriali, cercando sempre di trasmettere qualcosa in più oltre alla semplice informazione. Amante del cioccolato fondente, continua a esplorare nuove frontiere digitali, mantenendo sempre viva la sua curiosità e la sua dedizione al settore.