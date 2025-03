System Shock 2: in arrivo quest’anno la remaster per il 25° anniversario

A sei anni dal suo annuncio iniziale, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster uscirà finalmente su console e PC entro la fine del 2025, seguendo il rilascio della remaster del primo System Shock avvenuto nel 2023.

Dopo un cambio di nome (inizialmente si chiamava System Shock 2: Enhanced Edition) e sei anni di sviluppo attento ma complesso, l’attesa remaster arriverà su PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC il 26 giugno 2025.

Un lungo post pubblicato sul PlayStation Blog da Morgan Shaver, responsabile della comunicazione di Nightdive Studios, spiega nel dettaglio le ragioni dei tempi di sviluppo così prolungati. In sintesi, la causa principale è una combinazione tra il codice sorgente incompleto del gioco originale e l’approccio estremamente meticoloso del team di sviluppo.

Alex Lima di Nightdive ha dichiarato che è stato necessario un “massiccio lavoro di reverse engineering” per rendere System Shock 2 giocabile sull’hardware moderno.

“Il motore di gioco utilizzato da System Shock 2 è ampio e complesso,” ha aggiunto Lexi Mayfield di Nightdive. “Era stato progettato per i PC della fine degli anni ’90 con mouse e tastiera, ed è stato usato solo in tre titoli. Per questo motivo, il porting su PlayStation è stato un processo lungo e faticoso, sia dal punto di vista del codice che dell’interfaccia.”

(Image credit: Nightdive Studios)

In System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, i giocatori potranno aspettarsi un comparto visivo migliorato, con supporto per shader avanzati e frequenze di aggiornamento molto più elevate, che garantiranno una resa grafica e prestazioni nettamente superiori rispetto all’originale.

Originariamente pubblicato solo su PC, il gioco riceve per la prima volta anche il supporto ai controller, in vista del debutto su console. Azioni come sporgersi dagli angoli, cambiare rapidamente oggetti, armi o poteri psionici sono state “ottimizzate” per il controllo da gamepad. Inoltre, una nuova barra rapida e un menu contestuale dovrebbero ridurre sensibilmente il tempo passato a gestire l’inventario, storicamente molto ricco e complesso.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

A titolo personale, l’autore del pezzo si definisce un grande fan dell’originale System Shock 2, apprezzandone praticamente ogni aspetto: dai nemici umani mutati e inquietanti, all’atmosfera opprimente, fino alla colonna sonora, capace di passare dal cupo orrore al techno frenetico e incalzante.

La vera protagonista resta però SHODAN, l’intelligenza artificiale fuori controllo che funge da antagonista principale del gioco. SHODAN è un esempio perfetto di malvagità digitale: il suo modo distorto di parlare oscilla costantemente tra il sinistro e l’assurdo, senza mai scadere nel ridicolo. È maestra nell’arte della derisione e della provocazione, riuscendo a mantenere un costante senso di minaccia e coinvolgimento.