Switch 2 non supporta il VRR in modalità TV: la conferma ufficiale gela i fan

La conferma arriva dopo che l’azienda ha rimosso in silenzio ogni riferimento al supporto VRR in modalità dock dai siti di assistenza ufficiali di Stati Uniti e Canada. Poco dopo, la modifica è stata applicata anche alle versioni europee dei medesimi portali.

In precedenza, il sito riportava: "Il sistema supporta anche HDR, VRR e frequenze fino a 120 fps su TV compatibili". Tuttavia, tale indicazione è stata corretta, eliminando ogni riferimento al supporto VRR in modalità dock.

Era già noto che il VRR fosse supportato sul display integrato, ma la modifica ha suscitato dubbi tra i potenziali acquirenti riguardo al funzionamento della tecnologia in modalità TV.

Nintendo ha chiarito definitivamente la situazione in una dichiarazione rilasciata a NintendoLife: "Nintendo Switch 2 supporta il VRR solo in modalità portatile", ha dichiarato l'azienda, aggiungendo che "le informazioni errate erano state pubblicate inizialmente sul sito ufficiale della console e ci scusiamo per l’errore."

Per chi possiede già uno dei migliori televisori o monitor da gaming, la notizia potrebbe risultare deludente. Il VRR consente infatti di sincronizzare dinamicamente la frequenza di aggiornamento dello schermo con il framerate del gioco, riducendo lo screen tearing e migliorando la fluidità generale.

Questa funzione è già supportata da PlayStation 5, Xbox Series X e Series S, e si è affermata come una delle tecnologie più apprezzate tra i videogiocatori dotati di display compatibili. In titoli come Assassin’s Creed Shadows, l’attivazione del VRR offre un’esperienza visiva decisamente più stabile.

Nintendo Switch 2 arriverà sul mercato il 5 giugno 2025. In Italia, il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 399 euro circa per la versione standard, in attesa della conferma ufficiale da parte di Nintendo.