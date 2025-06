Summer Game Fest 2025: come seguire l’evento in diretta streaming

Il Summer Game Fest 2025 sta per iniziare e, come ogni anno, promette grandi annunci e sorprese. L’evento inaugurale andrà in onda venerdì 6 giugno alle 23:00 (ora italiana) e durerà circa due ore.

La diretta sarà visibile sui principali canali streaming come YouTube e Twitch, con la conduzione di Geoff Keighley e Lucy James, in collegamento dal YouTube Theater di Inglewood, in California.

Durante la settimana del SGF ci saranno anche altri appuntamenti imperdibili, tra cui:

- Day of the Devs

- Devolver Direct

- Showcase IO Interactive con Hitman, 007 First Light e MindsEye

- Anteprima di Death Stranding 2

- Xbox Games Showcase

Da sabato 7 a lunedì 9 giugno si terrà inoltre il media event Play Days nel centro di Los Angeles, mentre tra le novità del 2025 c’è un evento business curato da Christopher Dring, dedicato ai cambiamenti e alle sfide dell’industria videoludica.

VGC seguirà tutto da vicino con news, video, podcast e contenuti esclusivi per i sostenitori Patreon.