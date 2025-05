Stellar Blade avrà un seguito, e potrebbe arrivare prima del previsto

Stellar Blade avrà un vero e proprio sequel, come confermato ufficialmente dallo sviluppatore Shift Up.

Il titolo action, pubblicato da PlayStation e uscito ad aprile 2024, ha ricevuto un'accoglienza positiva, con molti giocatori che ne hanno apprezzato il gameplay, definendolo un mix tra NieR: Automata e Sekiro: Shadows Die Twice.

Ora, la società sudcoreana Shift Up ha confermato che un seguito di Stellar Blade è ufficialmente in sviluppo, tramite un grafico dei piani futuri incluso negli ultimi risultati finanziari pubblicati oggi.

(Image credit: Stellar Blade)

Come confermato in una slide di presentazione che illustra come Shift Up intende espandere i propri franchise nei prossimi anni, il sequel di Stellar Blade è elencato tra i progetti in arrivo prima del 2027, insieme ad altri titoli in sviluppo.

Prima dell’uscita del sequel, è previsto un riferimento a una "espansione di piattaforma" per Stellar Blade, che molto probabilmente indica l’arrivo della versione PC del gioco, fissata per l’11 giugno 2025.

Durante questo stesso periodo di sviluppo, è atteso anche il lancio di Project Witches, il nuovo e ancora misterioso action RPG multipiattaforma di Shift Up, che non è stato ancora svelato completamente.

All’inizio di questa settimana, Shift Up ha dichiarato di essere in stretto contatto con Sony per risolvere un problema di blocco regionale della versione PC di Stellar Blade, che ha portato alla rimozione della pagina del gioco su Steam in oltre 100 paesi.