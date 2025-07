Valve ha introdotto un nuovo aggiornamento per il client di Steam che permette ai giocatori di controllare in modo più dettagliato le prestazioni dei propri giochi. Come spiegato in un post ufficiale, l’update introduce un overlay avanzato progettato per aiutare gli utenti a capire come il proprio PC incide sull’esperienza in-game.

A differenza del semplice contatore di frame per secondo (FPS) presente in precedenza, questa nuova funzione mostra non solo il frame rate, ma anche una distinzione tra i fotogrammi generati con tecnologie come DLSS o FSR e gli FPS effettivi prodotti dal gioco. Ci sono diversi livelli di dettaglio disponibili, e l’overlay può mostrare valori minimi e massimi, grafici sull’andamento del frame rate, informazioni sull’uso della CPU, della GPU e della memoria di sistema.

Una volta attivato, l’overlay viene visualizzato nella parte bassa dello schermo, ma può essere ridotto per mostrare solo un singolo valore FPS o ampliato per fornire un’analisi più completa in caso di problemi di performance. Gli utenti possono anche regolare saturazione dei colori, dimensioni del testo e opacità dello sfondo, oltre a visualizzare grafici sull’utilizzo della CPU per ogni singolo core.

Per attivare la funzione, è necessario accedere alle impostazioni di Steam, selezionare la sezione In-Game e scorrere fino alla nuova voce dedicata al Performance Overlay, dove è possibile personalizzarne il comportamento e assegnare scorciatoie da tastiera.

Valve ha fatto sapere che presto arriveranno ulteriori novità: l’overlay potrà riconoscere scenari comuni di rallentamento hardware e includerà un riepilogo dettagliato delle prestazioni attivabile con la combinazione Shift+Tab.