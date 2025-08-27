Stalker 2 su PS5 Pro è spettacolare, ma i dev preferiscono i 60fps

Il technical producer di Stalker 2: Heart of Chornobyl, Yevhenii Kulyk, ha rivelato che GSC Game World punta a lanciare il gioco su PS5 con supporto a 4K e 60fps in modalità qualità.

In un’intervista concessa a TechRadar Gaming durante la Gamescom 2025, Kulyk ha confermato che la versione PS5 Pro offrirà i 4K 60fps sia in modalità prestazioni sia in modalità qualità, con quest’ultima arricchita da texture aggiuntive.

Diversa la situazione sulla PS5 base: al momento la modalità qualità gira a 4K 30fps, mentre la modalità prestazioni è fissata a 2K 60fps. L’obiettivo dello studio, però, è arrivare a 4K 60fps anche su questa versione per il lancio. «Ora siamo a 2K 60fps sulla versione base, ma puntiamo a raggiungere i 4K per garantire parità», ha spiegato Kulyk. «Vogliamo supportare al lancio i 4K sia in modalità qualità che in modalità prestazioni».

Il team ha inoltre introdotto una serie di migliorie nella versione PS5 Pro, sfruttando impostazioni di scalabilità per migliorare l’impatto visivo. «Nella versione Pro l’atmosfera di gioco risulta più immersiva: abbiamo modificato la qualità delle ombre, alcune tecniche di risoluzione, gli effetti visivi, lo shading e gli elementi volumetrici come nuvole e illuminazione», ha aggiunto Kulyk. «Sono differenze visibili, ma anche su PS5 standard il gioco resta un’esperienza completa».

Il communications director Zakhar Bocharov ha definito la modalità qualità su PS5 Pro come «la versione più bella» del titolo, pur ammettendo che preferirebbe giocare in modalità prestazioni con un frame rate stabile a 60fps.

Stalker 2: Heart of Chornobyl è già disponibile su Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Game Pass e PC, mentre arriverà su PS5 e PS5 Pro il 20 novembre 2025.