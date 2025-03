Split Fiction: guida a tutti i trofei e al platino

Guida Split Fiction: Trofeo di platino

Hazelight Studios ha colpito ancora, dando vita a uno dei titoli più coinvolgenti ed emozionanti del 2025. Split Fiction non solo regge il confronto con il meraviglioso It Takes Two, ma osa ancora di più sul fronte del gameplay, offrendo un’esperienza ricca di sfide e innovazione. Il gioco trascina i giocatori in una moltitudine di mondi unici, ognuno carico di fascino e dettagli da esplorare. In questa guida ai trofei, scopriremo tutto ciò che serve per conquistare l’ambito Platino!

CE NE SONO VOLUTI UN PAIO

Ottieni tutti gli altri trofei

Guida Split Fiction: Trofei d'oro

AMICHE DEL CUORE

Finalmente autrici pubblicate

(Lo otterrete quando completerete il gioco e avrete guardato tutti i titoli di coda)

TOPI DI BIBLIOTECA

Completa tutte le storie secondarie



Per sbloccare questo trofeo, è necessario portare a termine tutte le storie secondarie presenti nel gioco.

Ecco l'elenco completo:

- La leggenda del pesce di sabbia

- Vita bucolica

- Passeggiata montana

- Rapina al treno

- Gioco a premi

- La stella che collassa

- Aquiloni

- Il mercato della luna

- Taccuino

- Tracciati di guerra

- Fuga spaziale

- La torta di compleanno

NON SEI UN ROBOT

Test di Turing pubblico e completamente automatico per distinguere computer e umani.

Nel concitato inseguimento in moto alla fine del capitolo 2, verrà attivato un minigioco in cui dovrete utilizzare il controller per interagire con uno smartphone. Completando con successo tutte le azioni richieste dal dispositivo, sbloccherete questo trofeo.

SORELLE PER LA PELLE

Rilassati su tutte le 6 panchine

Dal capitolo 2 in poi, è possibile individuare delle panchine su cui entrambi i giocatori devono sedersi per assistere a una breve cutscene. Queste panchine si trovano spesso vicino ai checkpoint, il che semplifica il processo di ottenimento del trofeo, soprattutto sfruttando l’opzione di salto tra checkpoint disponibile nel menu accessibilità.

Ecco le missioni in cui è possibile trovare queste panchine:

- Capitolo 2: missione Big City Life

- Capitolo 3: le sale di ghiaccio

- Capitolo 4: Soaring Desperados

- Capitolo 5: il tempio dell'acqua

- Capitolo 6: il deposito dei rifiuti

- Capitolo 7: il mosaico della memoria

SNAAAAAAAAKE

L'amicizia può sbocciare sul campo di battaglia?

Nel corso del capitolo 6, si affronta una sequenza in cui un giocatore deve fornire copertura all’altro utilizzando un fucile da cecchino. Durante questa sezione, il giocatore a terra può imbattersi in una scatola di cartone in cui nascondersi. Se il cecchino spara alla scatola mentre il compagno è dentro, il trofeo verrà sbloccato automaticamente.

LA MIGLIORE AMICA DI ROSE

L'hai fatta piangere.

All’inizio della sezione "Suonami della techno" nel capitolo 2, si può incontrare un elefantino identico a quello apparso in It Takes Two. Se il giocatore che controlla Zoe utilizza la sua frusta sull’orecchio dell’elefantino, riuscirà a strapparlo, sbloccando così il trofeo.

LA TORTA NON È UNA BUGIA

Congratulazioni, il test è completato

Il trofeo in questione si sblocca individuando la zona segreta all'interno della missione "Corri e spara" del capitolo 4, precisamente nella sezione caratterizzata dalla presenza dei portali di teletrasporto. I giocatori che riusciranno a scoprire questo passaggio nascosto avranno la possibilità di ottenere il premio.

ROBA CHE (NON) SCOTTA

Completa il gioco a premi senza che la bomba esploda

Preparatevi a numerosi tentativi, perché questo è probabilmente il trofeo più impegnativo del gioco. Per sbloccarlo, bisogna completare l'intera missione secondaria "Gioco a premi" senza mai far esplodere la bomba al centro del gameplay. La bomba deve essere lanciata ripetutamente con il tasto dorsale, quindi è fondamentale studiare attentamente i livelli per eseguire ogni mossa con precisione.

Importante: Per ottenere il trofeo, è necessario portare a termine l’intera storia secondaria dall’inizio alla fine. Riprendere dai checkpoint avanzati non sarà valido ai fini della sfida!

Guida Split Fiction: Trofei d'argento

CHEF DI POZIONI

Dammi le tue pozioni più forti

Per sbloccare questo trofeo, è necessario creare tutte e sei le pozioni utilizzando il calderone situato nella piazza del mercato lunare. Gli ingredienti richiesti per ogni pozione sono elencati sul lato destro del calderone, quindi basterà raccoglierli e seguire le indicazioni. L'intero processo richiede solo pochi minuti.

RIVOLUZIONE ROBOT

Hasta la vista, baby

Vi ricordate del concierge robotico che si trova nel grande hotel durante il capitolo 2, subito dopo aver usato un bagno chimico per spostarsi? Bene, per ottenere questo trofeo, entrambi i giocatori devono attaccarlo contemporaneamente. Dopo avergli assestato qualche colpo, il trofeo si sbloccherà!

SIAMO NOI LE CATTIVE?

Non fa niente, è solo una simulazione

Nel capitolo 2, poco prima di incontrare l'elefantino di It Takes Two, bisogna distruggere una vetrata utilizzando un esplosivo. Tuttavia, per ottenere questo trofeo, invece di colpire la vetrata principale, dovrete lanciare l'esplosivo contro il ponte di vetro situato poco sopra di voi. Se colpito correttamente, il trofeo verrà sbloccato!

POCO PIÙ DI UN SOFFIO

Non è del lupo cattivo che devi avere paura

Nel corso della missione "Vita Bucolica", a un certo punto ci si imbatterà nella casa dei Tre Porcellini. Il giocatore che controlla Mio avrà la possibilità di sfruttare il suo maialino per generare potenti... peti! Se questi vengono usati nel modo giusto, avranno abbastanza forza da distruggere la casa, sbloccando così il trofeo.

FARE LE COSE IN GHIANDE

L'hai fatta grossa

Nella missione secondaria "Vita Bucolica", giocando nei panni di Mio, bisogna sfruttare la spinta propulsiva dei suoi peti per raggiungere la pancia del grande maiale che dorme nel fango. Eseguendo correttamente il salto, si sbloccherà il trofeo!

Guida Split Fiction: Trofei di bronzo

UNA LEGGERA SPINTARELLA

Scimmie insieme forti

Nella prima parte del capitolo 3, si può trovare un’altalena. Per sbloccare il trofeo, Zoe deve sedersi mentre Mio, trasformato in scimmia, la spinge. Una volta completata l'azione, il trofeo verrà sbloccato!

ALI TARPATE

Non potevi saperlo

Nel capitolo 3, una volta raggiunto il palazzo di ghiaccio, all’esterno si troverà una piccola piazza con un pupazzo di neve e tre palle di neve sparse nelle vicinanze. Per sbloccare il trofeo, è sufficiente lanciare tutte e tre le palle di neve.

HO FAME

Prendi uno snack

Per sbloccare questo trofeo, bisogna mangiare un frutto da un albero all'interno del Tempio d’Acqua nel capitolo 5. Questa azione va compiuta in una delle prime sezioni del capitolo, quando i draghi sono ancora piccoli e si trovano nello zainetto del giocatore. Gli alberi da frutto si possono trovare in entrambi i frammenti di livello, dedicati rispettivamente a ciascun giocatore.

DIETRO LE SBARRE

Nessuna via d’uscita

Nel capitolo 6, a un certo punto si può trovare una gabbia con cui è possibile interagire tramite un pannello di controllo. Per sbloccare il trofeo, basta che un giocatore intrappoli l’altro azionando il pannello. Una volta chiusa la gabbia con un compagno dentro, il trofeo verrà sbloccato!

MAGIA INSEDIOSA

Levati di dosso…

Nella missione secondaria del Mercato Lunare, si può trovare una bacchetta magica con cui interagire. Usandola sull’altro giocatore, è possibile trasformarlo in una sedia. Poiché le trasformazioni avvengono in modo casuale, potrebbe essere necessario usare la bacchetta più volte fino a ottenere quella giusta e sbloccare il trofeo!

COLPITA E AFFONDATA

Oltre al danno la beffa

Nella parte finale del capitolo 6, Mio può prendere il controllo di un piccolo carro armato dotato di uno spuntone estendibile, su cui Zoe deve salire per proseguire. Per sbloccare il trofeo, Mio deve ruotare rapidamente fino a colpire Zoe con lo spuntone, facendola inciampare.

CI SERVE UNA BARCA PIÙ GROSSA

Duuuun dun… duuuun dun…

Nel capitolo 6, durante la sezione in cui si controllano i droni ricombinatori per attraversare le acque fognarie, Mio potrà trasformare il suo drone in una barchetta, mentre quello di Zoe rimarrà una sfera.

Dopo aver superato il sistema di depurazione rotante, si noterà un piccolo bivio che conduce a un'area piena di bolle. Per sbloccare il trofeo, bisogna dirigersi verso le bolle e lasciarsi... mangiare da un vecchio amico.