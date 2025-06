Sony frena sui giochi PC: la strategia resta centrata su PS5

Durante un recente incontro con gli investitori, Hermen Hulst, responsabile degli studi PlayStation, ha confermato che Sony continuerà ad adottare un approccio “molto attento” e “misurato” nella scelta dei titoli da convertire su PC. A differenza di Xbox, che rilascia le sue esclusive su più piattaforme già al lancio, Sony intende preservare il valore dell’esperienza su PS5, mantenendo le versioni PC come un’aggiunta successiva e ben calibrata.

“È importante capire che siamo molto riflessivi quando si tratta di portare i nostri franchise fuori dalla console,” ha spiegato Hulst. “Soprattutto per i titoli single-player più importanti, vogliamo che PS5 resti l’ambiente migliore per viverli al massimo delle prestazioni e della qualità.”

Nonostante in passato Sony avesse lasciato intendere una possibile apertura più rapida verso il mondo PC, l’attuale linea resta chiara: prima la console, poi il resto, con tempistiche che possono superare anche un anno, come accaduto con Spider-Man 2 e God of War Ragnarok.

Anche Hideaki Nishino, CEO di Sony Interactive Entertainment, ha ribadito che la compagnia continuerà a osservare attentamente i comportamenti dei giocatori per “servirli al meglio”, senza però stravolgere il modello attuale. “La concorrenza è sana e ci stimola a innovare,” ha detto in riferimento alla svolta multipiattaforma di Microsoft, “ma non sentiamo il bisogno urgente di cambiare direzione.”