Sony compensa gli utenti PS Plus per il blackout del PSN con 5 giorni extra

Gli abbonati a PlayStation Plus stanno ufficialmente ricevendo un risarcimento per l’interruzione del PlayStation Network avvenuta il mese scorso.

All’inizio di febbraio, il PSN ha subito un down di quasi 24 ore, impedendo agli utenti PlayStation di giocare online per tutto quel periodo. Dopo aver risolto il problema, Sony ha confermato che si trattava di un "problema operativo" legato ai servizi di rete. Ha inoltre annunciato che tutti gli abbonati a PlayStation Plus colpiti dall'interruzione avrebbero ricevuto automaticamente cinque giorni di servizio aggiuntivi, anche se inizialmente non era chiaro quando sarebbero stati effettivamente accreditati.

Secondo Push Square, il risarcimento è ora ufficialmente in fase di distribuzione dal 4 marzo.

La testata ha verificato che i cinque giorni extra sono stati aggiunti alla data di scadenza dell'ultimo pagamento di PS Plus Premium, quindi anche altri utenti dovrebbero essere in grado di vedere lo stesso aggiornamento sui loro account.

Per controllare se il risarcimento è stato applicato, basta accedere al PlayStation Store, andare alla sezione "Gestione Abbonamenti" e verificare la prossima data di pagamento. Se la nuova data è posticipata di cinque giorni rispetto alla transazione più recente, allora i giorni extra sono stati accreditati.

Intanto, è stata annunciata la lineup di marzo 2025 per PS Plus, che include Sonic Colors: Ultimate, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, e Dragon Age: The Veilguard, uno dei giochi di ruolo più importanti del 2024.

Gli abbonati potranno riscattare questi titoli a partire da oggi e fino al 31 marzo 2025.