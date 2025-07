Arriva una buona notizia per i fan di Sonic Racing: CrossWorlds: la versione fisica per Nintendo Switch 2 conterrà l’intero gioco su cartuccia, come confermato da Sega tramite una nota stampa inviata a TechRadar Gaming.

Questa scelta è particolarmente apprezzata perché evita il discusso sistema “game-key card” adottato da Nintendo su alcuni titoli, che di fatto trasforma la versione fisica in un semplice accesso a un download digitale.

Sebbene il gioco arriverà un po’ più tardi del previsto, la versione fisica è attualmente prevista per l’inizio del 2026. Per chi acquisterà la versione originale su Nintendo Switch, Sega offrirà un upgrade pack per Switch 2, che consentirà di trasferire contenuti e progressi sulla nuova console senza perdite.

Sonic Racing: CrossWorlds - Customization & Gadgets Trailer - YouTube Watch On

Sega ha pubblicato un nuovo trailer di Sonic Racing: CrossWorlds, incentrato sulle opzioni di personalizzazione dei veicoli e sui gadget equipaggiabili che permetteranno ai giocatori di ottenere un vantaggio in gara.

Nel gioco saranno disponibili oltre 40 veicoli, più di 70 gadget e oltre 100 parti e decalcomanie, offrendo un’ampia libertà per personalizzare ogni mezzo con stili e livree uniche. Anche le tavole Extreme Gear, direttamente dalla serie Sonic Riders, faranno il loro ritorno e saranno completamente personalizzabili.

Oltre all’estetica, le personalizzazioni avranno un impatto reale sulle statistiche dei veicoli, influenzando elementi chiave come velocità, accelerazione e manovrabilità.

Sonic Racing: CrossWorlds uscirà il 25 settembre 2025 su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC (tramite Steam ed Epic Games Store). Chi desidera la versione fisica per Nintendo Switch 2 dovrà però attendere ancora, con il lancio previsto per l'inizio del 2026.